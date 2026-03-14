Reza Pahlavi, fils du dernier chah, se déclare prêt à gouverner le pays dès la chute de la République. Il annonce la mise en place d'un «système transitoire» avec des personnalités sélectionnées.

Le fils du chah prêt à gouverner l'Iran après la chute de la République

Le fils du chah prêt à gouverner l'Iran après la chute de la République

AFP Agence France-Presse

Reza Pahlavi, le fils en exil du dernier chah d'Iran, a déclaré samedi qu'il était prêt à diriger le pays «dès que la République islamique tombera». Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Reza Pahlavi, qui réside aux États-Unis, a indiqué qu'il travaillait à sélectionner des personnalités vivant en Iran et à l'étranger pour faire partie d'un «système transitoire».

«Des individus compétents, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ont été identifiés et évalués pour diriger les différentes composantes du système transitoire», a-t-il affirmé, alors que la guerre initiée par les États-Unis et Israël est entrée samedi dans sa troisième semaine.

«Le système transitoire, sous ma direction, sera prêt à assumer la gouvernance du pays dès que la République islamique tombera et, dans les plus brefs délais, à instaurer l'ordre, la sécurité, la liberté et les conditions de la prospérité et de l'épanouissement de l'Iran», a-t-il ajouté dans son message publié en persan et en anglais.

Pas de soutien de Trump

Reza Pahlavi, qui n'est pas retourné en Iran depuis la révolution de 1979 ayant renversé la monarchie, dirige l'un des nombreux mouvements d'opposition basés à l'étranger. Il est apparu sur le devant de la scène internationale lors du mouvement de contestation en Iran qui a atteint son apogée en janvier.

Dans son message, Reza Pahlavi a indiqué que le processus de sélection des membres de l'organe transitoire était mené par Saeed Ghasseminejad, principal conseiller pour les questions iraniennes au sein du think tank américain Foundation for Defense of Democracies (FDD) et farouche opposant à la République islamique.

Le fils du dernier chah n'a jusqu'à présent pas réussi à obtenir le soutien du président américain Donald Trump, qui ne l'a jamais officiellement rencontré et qui a, à plusieurs reprises, exprimé son scepticisme quant à sa capacité à diriger l'Iran. «Ils parlent du fils du chah (...) mais lui n'a pas été là-bas (ndlr: en Iran) depuis de très nombreuses années», a récemment déclaré Donald Trump.

Le président américain a évoqué le scénario d'une solution interne sur le modèle du Venezuela où les forces américaines ont capturé en janvier le président Nicolas Maduro, qui a été remplacé par son ancienne vice-présidente Delcy Rodriguez. «J'aime l'idée d'une solution interne, parce que cela fonctionne bien, je pense que nous l'avons déjà prouvé jusqu'ici au Venezuela», a-t-il déclaré.