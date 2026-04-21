Le FC Bâle a refusé d'accueillir Kanye West au Parc Saint-Jacques le 26 juin, invoquant une incompatibilité avec ses valeurs. Le rappeur est au cœur de multiples controverses pour des propos antisémites et racistes.

Le FC Bâle ne veut pas de Kanye West dans son stade

Le FC Bâle ne veut pas de Kanye West dans son stade

Le rappeur américain Kanye West ne pourra pas se produire dans le stade du FC Bâle, a indiqué ce dernier à l'AFP lundi, affirmant qu'il s'agissait d'une question de «valeurs». Le concert à Bâle n'avait jamais été officiellement confirmé, mais les médias locaux avaient évoqué la date du 26 juin.

«Le FC Bâle a reçu une demande» pour qu'un concert de Kanye West soit organisé dans son stade, le Parc Saint-Jacques, «et l'a étudiée», a expliqué un porte-parole du club de foot, Remo Meister. «Cependant, après un examen approfondi, nous avons décidé de ne pas donner suite à ce projet, car, en accord avec nos valeurs, nous ne pouvons pas offrir une plateforme à l'artiste concerné», a-t-il ajouté. Le FC Bâle n'a toutefois pas souhaité donner de détails sur sa décision.

Des concerts de Kanye West, également connu sous le nom de Ye, ont récemment été annulés en France, au Royaume-Uni et en Pologne. En France, Kanye West a annoncé la semaine dernière lui-même le report de son concert prévu le 11 juin à Marseille, face à l'opposition des autorités de la ville et du gouvernement qui dénoncent des propos antisémites de sa part.

Fans et sponsors se détournent

Le rappeur américain, âgé de 48 ans, a perdu ces dernières années de nombreux fans et plusieurs contrats commerciaux après des propos antisémites et racistes. Il avait notamment affirmé en 2023 qu'il «adorait les nazis», mis en vente un t-shirt orné d'une croix gammée sur son site web et sorti en mai 2025 un titre baptisé «Heil Hitler», interdit par les principales plateformes de streaming.

En janvier, dans une lettre d'excuses publiée dans le Wall Street Journal, il assurait qu'il n'était «ni nazi ni antisémite», invoquant le trouble bipolaire. Malgré les controverses, l'artiste suscite toujours un fort engouement. Les Pays-Bas n'ont pas prévu d'interdire les concerts de Ye prévus les 6 et 8 juin à Arnhem (est), arguant qu'un risque potentiel pour l'ordre public ou la sécurité nationale était nécessaire pour interdire à qui que ce soit d'entrer dans le pays.