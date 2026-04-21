DE
FR

Une question de «valeurs»
Le FC Bâle ne veut pas de Kanye West dans son stade

Le FC Bâle a refusé d'accueillir Kanye West au Parc Saint-Jacques le 26 juin, invoquant une incompatibilité avec ses valeurs. Le rappeur est au cœur de multiples controverses pour des propos antisémites et racistes.
Publié: il y a 12 minutes
1/4
Le rappeur américain Kanye West ne pourra pas se produire dans le stade du FC Bâle.
Photo: Getty Images

Le rappeur américain Kanye West ne pourra pas se produire dans le stade du FC Bâle, a indiqué ce dernier à l'AFP lundi, affirmant qu'il s'agissait d'une question de «valeurs». Le concert à Bâle n'avait jamais été officiellement confirmé, mais les médias locaux avaient évoqué la date du 26 juin.

«Le FC Bâle a reçu une demande» pour qu'un concert de Kanye West soit organisé dans son stade, le Parc Saint-Jacques, «et l'a étudiée», a expliqué un porte-parole du club de foot, Remo Meister. «Cependant, après un examen approfondi, nous avons décidé de ne pas donner suite à ce projet, car, en accord avec nos valeurs, nous ne pouvons pas offrir une plateforme à l'artiste concerné», a-t-il ajouté. Le FC Bâle n'a toutefois pas souhaité donner de détails sur sa décision.

Des concerts de Kanye West, également connu sous le nom de Ye, ont récemment été annulés en France, au Royaume-Uni et en Pologne. En France, Kanye West a annoncé la semaine dernière lui-même le report de son concert prévu le 11 juin à Marseille, face à l'opposition des autorités de la ville et du gouvernement qui dénoncent des propos antisémites de sa part.

Fans et sponsors se détournent

Le rappeur américain, âgé de 48 ans, a perdu ces dernières années de nombreux fans et plusieurs contrats commerciaux après des propos antisémites et racistes. Il avait notamment affirmé en 2023 qu'il «adorait les nazis», mis en vente un t-shirt orné d'une croix gammée sur son site web et sorti en mai 2025 un titre baptisé «Heil Hitler», interdit par les principales plateformes de streaming.

A lire aussi
Visé pour des propos antisémites, Kanye West reporte son concert à Marseille
La polémique enfle
Visé pour des propos antisémites, Kanye West reporte son concert à Marseille
Kanye West, l'histoire d'une chute très américaine
Portrait
Interdit d’entrer au UK
Kanye West, l'histoire d'une chute très américaine

En janvier, dans une lettre d'excuses publiée dans le Wall Street Journal, il assurait qu'il n'était «ni nazi ni antisémite», invoquant le trouble bipolaire. Malgré les controverses, l'artiste suscite toujours un fort engouement. Les Pays-Bas n'ont pas prévu d'interdire les concerts de Ye prévus les 6 et 8 juin à Arnhem (est), arguant qu'un risque potentiel pour l'ordre public ou la sécurité nationale était nécessaire pour interdire à qui que ce soit d'entrer dans le pays.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus