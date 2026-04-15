AFP Agence France-Presse
Kanye West, au coeur d'une polémique pour de récents propos antisémites, a annoncé mardi le report de son concert prévu le 11 juin à Marseille, dans le sud-est de la France.
«Après une longue réflexion, c'est ma décision propre de reporter mon concert à Marseille jusqu'à nouvel ordre», a écrit sur X le rappeur américain, dont les autorités françaises voulaient annuler la performance.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Lindt présente un successeur et nous, on goûte!
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Présenté par
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Présenté par
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse