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La polémique enfle
Visé pour des propos antisémites, Kanye West reporte son concert à Marseille

Kanye West reporte son concert à Marseille après une polémique liée à des propos antisémites. Les autorités françaises envisageaient d’annuler l’événement.
Publié: il y a 22 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
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Kanye West a annoncé le report de son concert à Marseille.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Kanye West, au coeur d'une polémique pour de récents propos antisémites, a annoncé mardi le report de son concert prévu le 11 juin à Marseille, dans le sud-est de la France.

«Après une longue réflexion, c'est ma décision propre de reporter mon concert à Marseille jusqu'à nouvel ordre», a écrit sur X le rappeur américain, dont les autorités françaises voulaient annuler la performance.

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