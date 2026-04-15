Kanye West reporte son concert à Marseille après une polémique liée à des propos antisémites. Les autorités françaises envisageaient d’annuler l’événement.

Visé pour des propos antisémites, Kanye West reporte son concert à Marseille

Visé pour des propos antisémites, Kanye West reporte son concert à Marseille

AFP Agence France-Presse

Kanye West, au coeur d'une polémique pour de récents propos antisémites, a annoncé mardi le report de son concert prévu le 11 juin à Marseille, dans le sud-est de la France.

«Après une longue réflexion, c'est ma décision propre de reporter mon concert à Marseille jusqu'à nouvel ordre», a écrit sur X le rappeur américain, dont les autorités françaises voulaient annuler la performance.