Le ministre français Laurent Nuñez veut interdire le concert de Kanye West prévu le 11 juin à Marseille, après ses propos antisémites. Il discute avec les autorités locales pour bloquer cet événement controversé.

ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre français de l'Intérieur Laurent Nuñez est «très déterminé» à interdire le concert du rappeur américain Kanye West, en raison de ses propos antisémites. La soirée est prévue le 11 juin au stade Vélodrome à Marseille. Le ministre étudie «toutes les possibilités» pour interdire l'unique concert en France du rappeur, a fait savoir son entourage à l'AFP, confirmant une information du journal Libération.

Kanye West, également connu sous le nom de Ye, a été interdit d'entrée au Royaume-Uni pour des concerts en juillet alors que les Pays-Bas ont indiqué ne pas prévoir d'interdiction pour ses concerts programmés début juin.

Selon l'entourage de Laurent Nuñez, le ministre s'est entretenu de l'interdiction du concert avec le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Jacques Witkowski, et le maire de Marseille, Benoît Payan. Début mars, le maire de gauche avait déclaré vouloir s'opposer à la venue du rappeur dans sa ville.

«Il adorait les nazis»

Le rappeur américain, âgé de 48 ans, a perdu ces dernières années de nombreux fans et plusieurs contrats commerciaux après des propos antisémites et racistes. Il avait notamment affirmé en 2023 qu'il «adorait les nazis», mis en vente un t-shirt orné d'une croix gammée sur son site web et sorti en mai 2025 un titre baptisé «Heil Hitler», interdit par les principales plateformes de streaming.