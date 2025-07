Au Festival des Vieilles Charrues. Le DJ français Martin Solveig fait ses adieux à la scène

Le DJ français Martin Solveig, connu pour ses tubes internationaux comme « Hello » et « All Stars », a fait ses adieux à la scène lors d’un concert donné devant 70 000 spectateurs en France, a annoncé dimanche le directeur du festival des Vieilles Charrues.

