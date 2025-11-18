DE
Entre le Mexique et le Belize
Piégée dans les eaux de la mangrove, une Suissesse raconte sa nuit de frayeur

Dimanche soir, un bateau-taxi reliant le Mexique au Belize s'est échoué près d'une petite île. Tanja F., lectrice de Blick, a vécu l'incident de près. Elle raconte son évacuation.
Publié: 15:55 heures
Le bateau s'est échoué sur une petite île entre le Mexique et Belize.
Janine Enderli

Ce qui devait être une traversée tranquille a viré au chaos. Dimanche soir, Tanja F.*, une lectrice de Blick, a embarqué à bord d’un bateau-taxi reliant Chetumal au Mexique à San Pedro au Belize. «Nous nous attendions à arriver après environ deux heures de trajet», raconte la Suissesse.

Au début, rien d’inhabituel. «Le moteur ronronnait sans interruption, tout semblait normal», décrit-elle. Puis tout a basculé. «Nous avons entendu un choc à l’arrière du bateau. Des feuilles sont soudain entrées par les fenêtres et le bateau-taxi s’est arrêté net.» L’embarcation venait de s’immobiliser, coincée à l’entrée d’une baie.

«Entièrement entouré de mangrove et d'eau»

Tanja F. et les autres passagers ont mis un moment à comprendre ce qui se passait. «Nous étions entièrement entourés par la mangrove et par l'eau. Le bateau penchait légèrement sur le côté.» Peu à peu, ils ont réalisé que l’embarcation s’était échouée.

Selon la lectrice, l’équipage les a alors informés qu’un bateau de secours serait rapidement dépêché. Les cinq minutes annoncées se sont toutefois transformées en plus d’une heure d’attente dans l’obscurité. «Nous sommes restés longtemps sans bouger, puis nous avons enfin entendu le bateau de secours au loin.»

L'évacuation a duré une heure

L’évacuation elle-même a pris près d’une heure. Pour rejoindre l’autre navire, les passagers ont dû traverser des eaux peu profondes avant d’être transportés en sécurité à terre. Aucun blessé n’est à déplorer. Et la mésaventure s’est terminée sur une note presque poétique. «Sur le bateau de secours, nous avons eu droit à un ciel nocturne magnifiquement étoilé», se souvient-elle.

Dans un bref message publié dimanche soir, les garde-côtes du Belize ont averti les autre navigateurs de la présence du bateau échoué. «Urgent: les navigateurs qui empruntent l’accès ouest de San Pedro sont priés de faire preuve de prudence, car un bateau transportant des passagers s’est échoué. Les passagers sont en cours d’évacuation», indiquait la note.

* Nom modifié

