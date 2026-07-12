Un sous-officier de la marine chilienne aurait perdu le contrôle de sa voiture dimanche à Viña del Mar, tuant six personnes et en blessant sept. La police évoque une vitesse excessive et des conditions météorologiques défavorables.

Un conducteur renverse et tue six personnes sur un marché

Un conducteur renverse et tue six personnes sur un marché

AFP Agence France-Presse

Au moins six personnes ont été tuées et sept autres blessées dimanche au Chili, renversées par un véhicule lors d'un marché à Viña del Mar, à l'ouest de la capitale Santiago, a annoncé la police. Le conducteur a été arrêté.

«Le conducteur, pour des raisons encore indéterminées, aurait perdu le contrôle de son véhicule» et percuté des piétons en bordure de la foire de Caupolicán, a déclaré le colonel Jorge Guaita, des carabiniers de la préfecture de Viña del Mar, dans un message à l'AFP.

«Six personnes sont décédées à l'heure actuelle. Et nous avons sept personnes blessées, mais aucune dont le pronostic vital n'est engagé, heureusement», a précisé le colonel Guaita.

Le conducteur est un sous-officier de la marine qui n'était pas en service au moment des faits, selon la Marine chilienne. Il a été interpellé et soumis à des examens, selon la police.

Trop vite

Les premiers témoignages recueillis par la police affirment que le véhicule circulait à une vitesse excessive sur une voie longeant le marché.

Sur les photos prises après l'accident, on peut voir une voiture blanche dont le pare-brise est brisé et une partie du capot froissée. le véhicule est entouré au sol de vêtements, de cartons et d'autres articles qui semblent provenir du marché.

Le délégué présidentiel régional de Valparaíso, Manuel Millones Chirino, a déclaré que, selon les rapports préliminaires de la police, l'homme n'était pas «sous l'emprise de l'alcool» et a probablement perdu le contrôle de son véhicule «à cause de la bruine».

Victimes commerçantes

L'identité des victimes n'a pas été confirmée dans l'immédiat, mais d'après les témoignages recueillis dans un premier temps, on pense la plupart d'entre elles sont des «commerçants», a précisé M. Millones.

Selon la Marine chilienne, le conducteur était «un membre de l'institution, qui n'était pas en service et conduisait un véhicule particulier».

La Marine a «déploré la perte irréparable de vies humaines causée par cette tragédie» et a indiqué qu'elle collaborait à l'enquête afin de faire la lumière sur «les circonstances de l'accident».

«La tragédie survenue à Viña del Mar plonge tout le pays dans le deuil», a commenté le président chilien José Antonio Kast, qui a présenté ses condoléances aux familles des victimes.

«Toutes les institutions de l'Etat s'emploient à venir en aide aux personnes touchées et à établir avec une totale clarté les responsabilités de cet événement douloureux», a-t-il ajouté.

La municipalité de Viña del Mar a indiqué qu'elle apportait un soutien juridique et psychologique aux victimes.

Viña del Mar se trouve à environ 120 km à l'ouest de Santiago du Chili, sur la côte pacifique.