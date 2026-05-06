Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
L'armée américaine dit avoir «neutralisé» un pétrolier ayant tenté de forcer le blocus des ports iraniens
L'armée américaine a annoncé mercredi avoir tiré sur un pétrolier battant pavillon iranien ayant tenté de forcer le blocus des ports iraniens imposé par Washington pour en «neutraliser le gouvernail».
«Les forces américaines opérant dans le Golfe ont fait respecter les mesures de blocus en neutralisant un pétrolier battant pavillon iranien sans cargaison qui tentait de naviguer vers un port iranien mercredi, à 9H00 heure de Washington», écrit le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.
«Après que l'équipage du Hasna n'a pas obtempéré aux avertissements répétés, les forces américaines ont neutralisé le gouvernail du pétrolier en tirant plusieurs salves» depuis un avion lancé depuis le porte-avions Abraham Lincoln, déployé dans la région, a-t-il ajouté, précisant que «le Hasna ne fait plus route vers l'Iran».
Source: AFP
Un haut commandant du Hezbollah a été tué dans une frappe israélienne
Un haut commandant de l'unité d'élite du Hezbollah a été tué dans la frappe israélienne qui a visé mercredi soir la banlieue sud de Beyrouth, a indiqué à l'AFP une source proche de la formation pro-iranienne.
«Malek Ballout, commandant des opérations de la force al-Radwan», a été tué, a précisé cette source. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé que «le commandant de la force Radwan» avait été ciblé.
Source: AFP
Israël a ciblé un commandant de haut-rang du Hezbollah à Beyrouth, affirme Netanyahu
Israël a ciblé mercredi un commandant de haut-rang du Hezbollah à Beyrouth, où une frappe israélienne a secoué la banlieue sud, a affirmé mercredi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, selon un communiqué.
«L'armée a frappé à l'instant à Beyrouth le commandant de la force Radwan», l'unité d'élite du Hezbollah, «dans le but de le neutraliser», affirme ce communiqué conjoint avec le ministre de la Défense, alors que Beyrouth annonçait au même moment une frappe israélienne sur la banlieue sud de la ville, la première depuis le cessez-le-feu du 17 avril.
Une frappe israélienne a visé mercredi soir la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien, pour la première fois depuis la trêve entrée en vigueur le 17 avril, a annoncé l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).
«Prêt à tous les scénarios»
Le premier ministre israélien a affirmé que son pays était «prêt à tous les scénarios» face à l'Iran, après que Donald Trump a fait état de «bonnes chances» d'un accord de paix, tout en menaçant de reprendre les bombardements.
«Nous sommes (...) prêts à tous les scénarios, et c'est les instructions que j'ai donnée à l'armée et à nos services de sécurité», a dit Netanyahu, selon une video diffusée par son bureau, à l'ouverture d'une réunion du cabinet de sécurité.
Source: AFP
Un navire CMA CGM est parvenu à sortir du Golfe mercredi par le détroit d'Ormuz
Le porte conteneur «Saigon» appartenant à l'armateur français CMA CGM est parvenu à sortir du Golfe par le détroit d'Ormuz mercredi, a indiqué une source maritime mercredi à l'AFP.
Le navire, qui avait été localisé par satellite pour la dernière fois «le 5 mai à 12H30 GMT à l'intérieur du Golfe», a été localisé de nouveau le 6 mai à 13H30 GMT «au large de Mascate, Oman», c'est-à-dire en dehors du Golfe, sur les écrans Marine Traffic de la société d'analyse Kpler, a indiqué cette source.
Le navire, qui était bloqué dans le Golfe depuis le début de la guerre, «avait éteint son émetteur récepteur AIS» qui diffuse la position du navire, «et avait disparu des écrans pendant 24 heures», a ajouté cette source.
Source: AFP
Tsahal veut «exploiter chaque occasion» pour démanteler le Hezbollah
Le chef de l'armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, a juré mercredi depuis le sud du Liban de démanteler le Hezbollah, et affirmé que l'armée était prête à lancer une nouvelle offensive contre l'Iran si nécessaire.
«Nous saisirons chaque occasion pour approfondir le démantèlement du Hezbollah et continuer à l'affaiblir», a déclaré M. Zamir, venu rendre visite aux soldats israéliens déployés dans la région de la ville libanaise de Khiam.
L'armée est également «en état d'alerte élevé pour reprendre une opération forte et puissante» si nécessaire face à l'Iran, pour «approfondir nos acquis et affaiblir davantage le régime», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Téhéran compte sur Pékin
Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a dit mercredi attendre de la Chine qu'elle joue un rôle pour «l'après-guerre» au Moyen-Orient, à l'issue d'une visite à Pékin sur fond de tractations diplomatiques pour un règlement du conflit régional.
«L'Iran fait confiance à la Chine et compte sur elle pour continuer à jouer un rôle actif dans la promotion de la paix et la résolution du conflit dans la région, ainsi que pour soutenir la mise en place d'un nouvel ordre régional d'après-guerre capable de concilier développement et sécurité», a écrit sur X Abbas Araghchi.
Trump souffle le chaud et le froid
Donald Trump a de nouveau menacé mercredi de bombarder l'Iran avec une «intensité bien plus forte qu'avant» si les dirigeants iraniens ne concluaient pas d'accord avec les Etats-Unis.
«Si l'Iran accepte de donner ce qui a été convenu, ce qui est peut-être une supposition importante, la déjà légendaire opération 'Fureur épique' sera terminée», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, en ajoutant: «S'ils n'acceptent pas, les bombardements commenceront, et ce sera, malheureusement, à un niveau et avec une intensité bien plus forte qu'avant».
Source: AFP
Une frappe israélienne fait quatre morts dans l'est du Liban
Une frappe israélienne sur une localité dans l'est du Liban a tué mercredi quatre personnes, selon le ministère de la Santé, peu avant un avertissement d'Israël concernant ce village et 11 autres du sud du pays.
D'après le ministère, «la frappe de l'ennemi israélien sur Zellaya», dans la plaine de la Békaa, «a fait quatre morts, dont deux femmes et un homme âgé». L'Agence nationale d'information (Ani, officielle), a précisé qu'elle avait visé la maison du maire, le tuant ainsi que trois membres de sa famille.
Source: AFP
L'armée israélienne a commencé à frapper «des cibles du Hezbollah dans plusieurs zones» du Liban
L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir commencé à frapper «plusieurs zones» du Liban, où les affrontements entre Israël et le Hezbollah pro-iranien sont quotidiens malgré le cessez-le-feu.
Plus tôt dans la matinée, elle avait appelé les habitants de douze villages du sud à évacuer.
Source: AFP
Washington s'estime proche d'un accord avec l'Iran
Washington estime être proche de conclure un accord avec l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz et mettre fin à la guerre, affirme mercredi un média américain, citant plusieurs sources informées.
Selon le site Axios, «deux responsables américains et deux autres sources informées du dossier» ont fait état «d'un protocole d'accord d'une page visant à mettre fin à la guerre et à établir un cadre pour des négociations nucléaires plus détaillées». Les Etats-Unis attendraient des réponses de Téhéran dans les 48 prochaines heures.
«L'accord verrait l'Iran s'engager à un moratoire sur l'enrichissement nucléaire, les Etats-Unis accepter de lever leurs sanctions et de débloquer des milliards de dollars de fonds iraniens gelés, et les deux parties lever les restrictions entourant le transit par le détroit d'Ormuz», affirme le site.
«Rien n'a encore été arrêté, mais les sources indiquent que les parties n'ont jamais été aussi proches d'un accord depuis le début de la guerre».
Source: AFP
Pékin hausse le ton
Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a réclamé mercredi un arrêt «complet» des hostilités au Moyen-Orient et appelé Etats-Unis et Iran à rouvrir «le plus vite possible» le stratégique détroit d'Ormuz, lors d'entretiens à Pékin avec son homologue iranien Abbas Araghchi.
«La Chine considère qu'il faut parvenir sans délai à un arrêt complet des combats, qu'il est encore plus inacceptable de relancer les hostilités, et que continuer à négocier demeure essentiel», a déclaré Wang Yi, cité dans un communiqué publié par ses services.
Source: AFP