Le trafic reprend doucement
Les aéroports de Bruxelles et de Liège fermés à cause de drones

Des drones ont forcé l'aéroport de Zaventem à suspendre son trafic. Selon les autorités, des drones ont aussi survolé les bases militaires de Kleine-Brogel et Florennes. Peu de temps après, le trafic aérien a aussi été interrompu à Liège et Charleroi.
Publié: 04.11.2025 à 20:41 heures
|
Dernière mise à jour: 03:59 heures
Écouter
L'aéroport de Brussels Airport à Zaventem est complètement fermé ce mardi soir.
Photo: keystone-sda.ch
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel Macher

Peu avant 20h, un premier drone a été repéré au-dessus de l’aéroport de Zaventem, selon Kurt Verwilligen, porte-parole de Skeyes. Par mesure de sécurité, le trafic aérien a été temporairement interrompu. Selon le média belge 7sur7, au moins trois drones ont par la suite été observés au-dessus de l’aéroport.

Dans un premier temps, les vols à destination de Zaventem ont été déroutés vers Liège et Charleroi. Vers 21h10, l’espace aérien a été brièvement rouvert, puis refermé avant 22h après l’apparition de nouveaux drones, affectant Zaventem et Liège. A Charleroi, le trafic a aussi été interrompu une vingtaine de minutes par précaution.

Un site abritant des armes nucléaires survolé

A Brussels Airport, ces incidents ont entraîné 28 annulations et huit appareils ont été déroutés vers Ostende, Charleroi, Eindhoven ou Maastricht. Nico Cardone, porte-parole de Brussels Airlines, a précisé que si la reprise des vols vers Bruxelles n’était pas possible, les passagers passeraient la nuit à l’hôtel.

Parallèlement, des drones ont été signalés vers 19h près des bases militaires de Kleine-Brogel et Florennes. La police locale a observé visuellement au moins deux drones à Kleine-Brogel, où des armes nucléaires américaines et des F-16 sont stationnés. Le site accueillera bientôt les F-35.

