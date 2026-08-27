Le Premier ministre canadien Mark Carney rejette fermement le décret de Donald Trump pour rebaptiser le lac Ontario. «Ce lac se nomme lac Ontario, aujourd’hui et pour toujours», a-t-il déclaré jeudi.

Furieux, le Canada envoie Trump et son décret sur les roses

Furieux, le Canada envoie Trump et son décret sur les roses

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre canadien Mark Carney a martelé jeudi que le lac Ontario s'appelait ainsi «aujourd'hui et pour toujours», après la signature d'un décret par le président américain Donald Trump changeant, selon lui, son nom en «lac d'Amérique».

«Nous savons que les Etats-Unis sont en train de changer. Leurs relations commerciales, leur politique étrangère, leurs monuments nationaux, leurs hydronymes» mais «les Canadiennes et les Canadiens savent aussi qu'il faut appeler les choses par leur nom, et ce lac se nomme Lac Ontario – aujourd'hui et pour toujours», a-t-il écrit en français sur son compte X.

Le nom de ce lac, situé à la frontière américano-canadienne, «remonte à plus de 400 ans, bien avant la Confédération canadienne et la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique», a-t-il encore souligné. Donald Trump est engagé dans une dure confrontation commerciale avec le Canada qu'il accuse de vouloir «dépouiller» les Etats-Unis.

«Golfe d'Amérique»

Washington impose depuis samedi, et la rupture des négociations commerciales par Ottawa, de nouveaux droits de douane sur une série de produits canadiens. Le Canada a riposté avec l'annonce d'une série de surtaxes visant des produits américains et qui seront effectives le 8 septembre. Au tout début de son second mandat, Donald Trump avait déjà ordonné de changer le nom du «golfe du Mexique» en «golfe d'Amérique».



