Donald Trump a rebaptisé le lac Ontario en «lac d’Amérique» par décret jeudi. Ce geste symbolique, au cœur des tensions commerciales avec le Canada. Il envisage maintenant de renommer un océan à l'effigie de son pays.

Trump signe un décret changeant le nom du «lac Ontario» en «lac d'Amérique»

Trump signe un décret changeant le nom du «lac Ontario» en «lac d'Amérique»

AFP Agence France-Presse

Donald Trump, engagé dans une dure confrontation commerciale avec le Canada, a signé jeudi un décret qui selon lui change «immédiatement» le nom du «lac Ontario», situé à la frontière américano-canadienne, en «lac d'Amérique».

Pour l'occasion, une carte avait été installée dans le Bureau Ovale, sur laquelle cette étendue, l'un des Grands Lacs situés dans cette zone frontalière, est déjà nommée «lac d'Amérique», en grosses lettres rouges. «Ontario», qui désigne aussi une province canadienne, vient du mot iroquois kanadario qui signifie eau «miroitante», selon une explication étymologique donnée par le gouvernement canadien.

«Nous avons un golfe et nous avons un lac. Tout ce qui nous manque encore est un océan. Donc peut-être que nous allons changer le nom de l'Atlantique ou du Pacifique. Peut-être que nous changerons les deux», a commenté le président américain. Au tout début de son second mandat, il avait ordonné de changer le nom du «golfe du Mexique» en «golfe d'Amérique».

En guerre contre le Canada

Cette nouvelle offensive de Donald Trump contre le Canada, qu'il accuse de «dépouiller» les Etats-Unis, risque de doucher l'espoir, exprimé jeudi par Ottawa, d'une reprise des discussions commerciales. Les deux pays, pour l'heure, se rendent coup pour coup en matière de taxes douanières.

Le Canada a riposté à de nouveaux droits de douane américains entrés en vigueur samedi avec une série de surtaxes visant certains produits américains, après la rupture de négociations commerciales entre les deux pays. Ces mesures seront effectives le 8 septembre.