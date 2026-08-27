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Après la visite du patron de la CIA
Trump assure que Poutine ne va pas attaquer un territoire de l'OTAN

Donald Trump a affirmé jeudi que Vladimir Poutine «n’allait pas attaquer un territoire de l’OTAN». Ces propos suivent la visite du directeur de la CIA à Moscou, jugée alarmiste par le Kremlin.
Publié: il y a 44 minutes
Trump avait affirmé que la visite du patron de la CIA n'était pas liée à des menaces russes contre l'OTAN.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a assuré que le président russe Vladimir Poutine «n'allait pas attaquer un territoire de l'OTAN», jeudi pendant un échange avec la presse à la Maison Blanche. «J'ai eu de bonnes discussions avec lui. Il ne va pas attaquer un territoire de l'OTAN», a dit le président américain.

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Ces commentaires arrivent après que le Kremlin a qualifié jeudi d'«histoires alarmistes» les informations parues dans la presse américaine, selon lesquelles le directeur de la CIA s'est rendu à Moscou cette semaine pour dissuader la Russie d'attaquer l'OTAN. Moscou les a jugées dénuées de tout lien «avec la réalité».

Visite du patron de la CIA

La Russie, qui mène depuis 2022 une offensive militaire de grande ampleur contre l'Ukraine, a toujours démenti catégoriquement toute velléité d'attaquer les pays de l'OTAN, alliance militaire dont l'expansion jusqu'aux frontières russes ces dernières décennies est considérée comme une menace existentielle par Moscou.

Donald Trump avait affirmé mercredi que la visite du patron de la CIA n'était pas liée à des menaces russes contre l'OTAN, tout en laissant entendre qu'elle avait un lien avec l'Ukraine.

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