Le coût du cacao ne cesse d'augmenter. Et cela rend notre bien-aimé chocolat plus cher. Dernier cas en date: les tablettes de Milka. Le producteur américain Mondelez réduit la taille de nombreuses variétés, sans pour autant changer les prix.

1/4 A l'avenir, les tablettes de Milka cultes ne pèseront plus que 90 grammes. Photo: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Robin Wegmüller

Petite déception pour les amateurs de chocolat: la tablette violette de Milka rétrécit. Le fabricant de chocolat américain Mondelez, réagit à la hausse brutale des prix du cacao et aux coûts élevés de l'énergie, de l'emballage et du transport. La taille de nombreuses variétés de chocolat diminue, mais comme le rapporte le journal allemand «Lebensmittel Zeitung», le prix restant inchangé.

Les variantes concernées sont notamment les tablettes au lait des Alpes, aux noisettes ou chocolat blanc. Le contenu de la tablette classique de 100 grammes ne pèsera plus que 90 grammes à l'avenir. Les variétés «DarkMilk», «Luflée» et «Oreo Sandwich» pesaient déjà moins de 100 grammes auparavant. En plus du reste, Mondelez réduit aussi le poids de plusieurs grandes tablettes de 270 à 250 grammes.

Le coût du cacao flambe

«La fabrication de nos produits continue de coûter beaucoup plus cher», confirme l'entreprise américaine. «En raison de ce contexte difficile, nous avons dû prendre la décision d'ajuster le poids de certaines de nos tablettes Milka afin de rester compétitifs et ne pas faire de compromis sur le goût et la qualité», poursuit le communiqué. Le producteur de chocolat souligne que les modifications de la taille des produits sont à chaque fois «très soigneusement» évaluées et qu'elles ne sont effectuées que «si elles sont inévitables».

Comme d'autres fabricants, Mondelez se bat depuis longtemps contre la hausse du prix du cacao. Les coûts à la bourse des matières premières de New York avaient augmenté de 161% l'année dernière. A la mi-décembre, ils ont atteint un record de 10'100 dollars par tonne. En 2023 déjà, les prix du cacao avaient augmenté de 70%.

Jusqu'où monteront les prix?

Comme pour les autres marques de chocolat, les producteurs cherchent le prix que les consommateurs sont encore prêts à payer. D'autres fabricants, comme Lindt & Sprüngli, ne changent pas la taille, mais ils augmentent le prix.

La réduction du contenu à prix égal est un moyen très apprécié des fabricants de produits alimentaires. C'est ainsi que la glace Magnum, par exemple, est devenue plus petite l'été dernier.