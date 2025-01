Les membres de la direction et du conseil d'administration ont vendu des actions nominatives et des bons de participation pour une valeur de 122 millions de francs. Photo: Keystone

Thomas Schlittler

Lindt & Sprüngli a une fois de plus réussi un coup marketing avec son chocolat Dubaï. Au siège principal à Kilchberg (ZH), les amateurs de chocolat ont fait la queue il y a quelques semaines pour s'emparer d'une des tablettes (volontairement) limitées.

Les parts de l'entreprise du groupe chocolatier n'ont pourtant pas la même cote – du moins aux yeux de son propre management. Les données de la Bourse suisse SIX le montrent: en 2024, les membres de la direction (DG) et du conseil d'administration (CA) ont vendu des actions nominatives et des bons de participation (actions sans droit de vote) pour une valeur de 122 millions de francs.

Qu'en est-il des autres entreprises?

C'est une valeur exceptionnellement élevée, comme le montre une comparaison avec les trois entreprises les plus précieuses de la Bourse suisse: chez Nestlé, le top management a cédé l'année dernière des parts de l'entreprise pour une valeur de 0,9 million de francs, chez Roche pour 6,4 millions et chez Novartis pour 9,1 millions.

Quelles sont les raisons de la vente chez Lindt & Sprüngli? Les responsables ne croient-ils plus en leur propre entreprise?

Une justification partiellement satisfaisante

Le service de presse n'aborde pas la question de la confiance. Au lieu de cela, les transactions sont expliquées par le «programme d'options pour les collaborateurs», qui ferait partie du modèle de rémunération. «En raison de la bonne évolution continue du cours des bons de participation Lindt & Sprüngli à la bourse, il est compréhensible que le conseil d'administration et le management fassent usage de leurs droits d'option», écrit un porte-parole.

Cette justification n'est que partiellement compréhensible. Certes, le cours des actions nominatives et des bons de participation Lindt a effectivement connu une évolution exceptionnelle au cours des dernières décennies, nettement meilleure que celle d'autres titres de l'industrie alimentaire. Mais depuis trois ans, la performance est raisonnable: fin 2021, un bon de participation Lindt coûtait 12'630 francs, fin 2024, encore 10'070.

Si la direction de Lindt était convaincue que le cours de l'action de son entreprise allait à nouveau nettement augmenter dans les mois et années à venir, elle aurait pu exercer les options attribuées et conserver les bons de participation reçus.

«Faible potentiel de revalorisation»

Des sources proches de la direction indiquent que les cadres de Lindt vendent en partie leurs actions pour payer des impôts. Ils le feraient également pour répartir les risques.

Andreas von Arx, analyste chez Baader Bank, peut comprendre cela «du point de vue de la diversification». «Les actions et les bons de participation de Lindt sont plutôt chers et ont, par rapport à d'autres titres, un potentiel plutôt faible de revalorisation prochaine.» D'une part, les groupes alimentaires n'ont généralement pas la tâche facile dans l'environnement actuel des consommateurs, d'autre part, le prix élevé du cacao pèse sur les affaires de Lindt. Andreas Von Arx: «Compte tenu de cela, je trouve compréhensible que les initiés diversifient leur patrimoine.»

L'année précédente déjà, les cadres supérieurs de Lindt avaient vendu des bons de participation pour une valeur de 87 millions de francs. A l'époque, près de la moitié des transactions étaient à mettre sur le compte du président du conseil d'administration Ernst Tanner, comme le montre le rapport annuel 2023.

Interrogé par Blick, le roi du chocolat, qui marque l'entreprise de son empreinte depuis des décennies, avait alors fait savoir que ses ventes étaient motivées par deux raisons: premièrement, le remboursement d'hypothèques existantes, deuxièmement, des investissements dans l'immobilier.

Ernst Tanner n'est pas le seul à avoir vendu

Malgré ces ventes, Ernst Tanner disposait encore fin 2023 de nettement plus d'actions nominatives et de bons de participation que tous les autres membres de la direction et du conseil d'administration réunis. On peut donc en conclure que le patron a également été responsable d'une grande partie des ventes de l'année écoulée. Le rapport annuel 2024, qui sera publié dans deux mois, montrera si c'est effectivement le cas.

Ce qui est en revanche déjà certain, c'est qu'Esrnst Tanner n'était pas le seul responsable de la vente. 21 des 122 millions de francs de valeurs ont été cédées par des «membres non exécutifs du conseil d'administration» selon les statistiques de SIX, ce qui exclut Ernst Tanner comme seul «membre exécutif du conseil d'administration» au même titre que les «membres de la direction».

« La stratégie à long terme de l'entreprise est claire et la direction actuelle a les capacités de la mettre en œuvre avec succès Andreas von Arx, analyste chez Baader Bank »

Indépendamment de cela, la question se pose de savoir quelle importance Ernst Tanner a encore aujourd'hui pour l'entreprise aux célèbres «maîtres chocolatiers». La succession de l'homme de 78 ans pourrait-elle devenir un problème pour Lindt & Sprüngli?

L'analyste Andreas von Arx n'a aucune inquiétude à ce sujet: «La stratégie à long terme de l'entreprise est claire et la direction actuelle a les capacités de la mettre en œuvre avec succès.» L'expert en biens de consommation pourrait par exemple s'imaginer que le CEO de longue date et actuel membre du conseil d'administration Dieter Weisskopf reprenne «si nécessaire» la présidence du conseil d'administration.

La planification de la succession «un point fixe à l'ordre du jour»

A moyen terme, Andreas von Arx se demande toutefois si Lindt est mieux positionnée en tant qu'entreprise indépendante ou si un rapprochement avec un autre groupe – par exemple avec Ferrero ou Mars – pourrait générer plus de valeur pour les actionnaires. «Mais une telle discussion est sans doute taboue tant que monsieur Tanner est membre du conseil d'administration, qu'une stricte limitation des droits de vote est en vigueur et que le fonds complémentaire de la caisse de pension de Lindt contrôle de fait l'entreprise avec ses voix.»

Lindt & Sprüngli elle-même ne montre guère d'envie de discuter de tels sujets d'avenir. Le service de presse fait savoir que la planification de la succession est «un point fixe à l'ordre du jour» du conseil d'administration et de la direction. Aucun détail interne n'est toutefois communiqué à ce sujet.

Par ailleurs, un porte-parole précise: «Monsieur Tanner a été élu président exécutif du conseil d'administration par l'assemblée générale et exercera ses fonctions jusqu'à ce qu'il décide de ne plus se représenter ou qu'il ne soit pas réélu.» L'entreprise communiquera «en temps voulu» sur son successeur.