1/4 En Allemagne, plusieurs chocolats Dubaï ont été recalés lors de contrôles. Photo: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Patrik Berger

L'engouement pour le chocolat Dubaï est tenace à l'approche des fêtes de fin d'année. Désormais, toutes les pâtisseries qui se respectent proposent ce chocolat à la crème de pistache et aux cheveux d'ange. On la trouve également sur les marchés de Noël.

L'information en provenance d'Allemagne, diffusée par le journal «Bild», attire d'autant plus l'attention: «L'autorité de surveillance des denrées alimentaires met en garde contre le chocolat de Dubaï», peut-on y lire en gros caractères. En effet, plusieurs contrôles ont eu lieu dans différents commerces allemands et les résultats ne parlent pas en faveur de cette fameuse friandise.

Des résultats très alarmants

Le Ministère allemand de l'alimentation et de la protection des consommateurs, par exemple, indique avoir détecté des «contaminants (des impuretés qui apparaissent lors de la production), des colorants, des allergènes et des graisses étrangères dans tous les échantillons étudiés» après une enquête menée par l'Office de recherche chimique. «Les résultats sont très alarmants. Ils nous ont incités à lancer un programme spécial à l'échelle nationale pour examiner de près le chocolat Dubaï».

Des moisissures ont même été trouvées dans l'un des échantillons. Les contrôleurs concluent que les chocolats en question sont tout simplement «impropres à la consommation humaine».

Fausse déclaration

Le son de cloche est similaire en Hesse. Le laboratoire régional y a analysé un chocolat Dubaï produit en Turquie. Et son emballage a été critiqué. Ainsi, le terme «Dubai Chocolate» n'est pas suffisant. Il manque sur l'emballage des informations sur les ingrédients, la valeur nutritive et la date limite de consommation. En Suisse aussi, une grande partie des chocolats Dubaï proposés dans les magasins ou sur Internet proviennent de Turquie.

L'Office bavarois de la santé et de la sécurité alimentaire s'est également penché sur le chocolat Dubaï. Les premiers résultats ne sont toutefois pas encore disponibles. Mais il est presque certain qu'ils ne devraient pas non plus donner l'eau à la bouche.