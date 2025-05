1/4 Le blackout en Espagne continue de préoccuper plusieurs jours après. Photo: Anadolu via Getty Images

Tobias Bruggmann

Et soudain, la lumière s'éteint dans toute la péninsule ibérique. Les conséquences sont énormes: chaos sur le rail et la route, personn bloquées dans les couloirs du métro et dans les ascenseurs, internet partiellement coupé.

Ce blackout a suscité l'effroi jusqu'en Suisse. En effet, notre pays est considéré comme la plaque tournante de l'électricité en Europe. En 1958, les réseaux électriques d'Allemagne, de France et de Suisse ont été interconnectés dans le Fricktal, une petite région située dans le canton d'Argovie. Alors, que se passerait-il en Europe si la Suisse était frappée par un blackout?

La Suisse ne s'est pas coupée du monde

Gabriela Hug mène des recherches sur le réseau électrique européen à l'EPFZ. Elle est confiante: «Le risque qu'un tel blackout se produise en Suisse est plutôt faible. Il est notamment presque impossible que le réseau suisse soit isolé. Il s'agirait alors probablement d'un incident qui toucherait une plus grande partie du réseau européen». Alors qu'en Espagne, tout juste deux ou trois lignes électriques puissantes mènent à l'étranger, il y en a plus de 40 en Suisse. Un net avantage. «Les réseaux électriques étant interconnectés, les pays voisins viendraient en aide en cas d'urgence, explique Gabriela Hug.

Mais dans un système si interconnecté, une panne de courant suisse pourrait se propager plus facilement aux pays européens voisins, et inversement. Swissgrid, gestionnaire des réseaux suisses à très haute tension, se vaut également rassurant: notre pays dispose d’une infrastructure de réseau très moderne. En outre, ce dernier est constamment développé et élargi. La société de réseau cite en exemple le cas de l'Espagne et du Portugal. «Avec l'aide de Swissgrid et des gestionnaires de réseau d'autres pays, la France a pu compenser le manque d'électricité en provenance d'Espagne, ce qui a permis de rétablir l'électricité relativement rapidement.

Malgré le faible risque en Suisse, les spécialistes se préparent à divers scénarios extraordinaires, écrit Swissgrid. En cas de problème, si le courant qui entre dans le réseau est inférieur à celui qui en sort par exemple, la Suisse pourrait corriger le tir en produisant davantage d'électricité, notamment grâce à l'énergie hydraulique.

Les recherches commencent

En Espagne, la recherche des causes commence. S'agissait-il d'un simple problème technique, d'un sabotage ou d'une cyber-attaque? En Suisse aussi, on s'interroge. Les attaques sur les plaques tournantes, comme la Suisse, pourraient être un vrai problème «Il y a bien sûr des endroits qui auraient plus d'influence que d'autres en cas de panne. Mais de manière générale, le réseau électrique suisse est très sûr», explique Gabriela Hug.

Il faut dire que la Suisse a pris ses précautions: le réseau haute tension est conçu de manière à ce que le courant pourrait circuler sur des lignes parallèles si une ligne venait à disparaître. Un peu comme pour le trafic routier, il existe plusieurs voies pour aller d'un endroit à l'autre et sur lesquelles on peut se rabattre. «Une panne peut donc être compensée».