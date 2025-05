1/4 Quelle montre porte le nouveau pape Léon? C'est la question que beaucoup se posent actuellement. Photo: AFP

Janine Enderli

La première apparition du pape Léon XIV a attisé la curiosité de beaucoup. C'est le cas pour les amateurs de montres qui semblent avoir été particulièrement comblés par la première apparition publique du souverain pontife. Sur Internet, on s'interroge sur le bijou que le pape portait à son poignet.

Certains spéculent. Le pape Léon porterait une montre Rolex Submariner de couleur rouge cerise. Son coût? environ 15'000 francs suisses. Cette supposition a toutefois été rapidement balayée. Un autre produit suisse arriverait en tête de liste des possibilités. Les premières suppositions pointent vers la Wenger Swiss Military 7223X, une montre de campagne à quartz des années 1990 avec une lunette rouge vif, qui a depuis été baptisée «Cardinal Red».

De Wenger à Casio

Dans les forums d'experts, la montre est décrite comme fonctionnelle, durable et bon marché. Auparavant, elle était vendue en ligne sur Amazon au prix de 400 francs. «C'est un modèle simple et discret», peut-on lire chez les experts en horlogerie en ligne de «Wrist Enthusiast».

Mais certains connaisseurs pensent avoir reconnu certaines différences avec la montre Wenger. Le cadre autour du cadran ne correspondrait pas. De plus, la couronne serait noire et non pas argentée. Ils mentionnent des marques comme Timex, Casio ou encore Victorinox.

Un reflet de la philosophie pontificale?

Par le passé, les montres des autres papes mais également leurs tenues ont également été sujets à débat. Le pape Jean-Paul II avait été aperçu à plusieurs reprises avec une montre Rolex d'une valeur de plus de 10'000 francs.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

En revanche, le pape Benoît XVI avait préféré une montre Erhard Junghans plutôt encombrante mais un peu moins chère: entre 1700 et 1900 francs.

Son successeur, le pape François, a une nouvelle fois opté pour une variante moins chère. Il avait choisi une montre Swatch noire pour à peine 60 francs. Ce choix souligne le caractère terre à terre du défunt pape. Le pape Léon est également considéré comme modeste et proche des gens, un argument qui, selon de nombreux internautes, parle effectivement en faveur de la montre Wenger.