1/4 Le pape François a rompu avec les traditions de l'Eglise, il était considéré comme modeste et progressiste - cela se reflétait également dans sa tenue vestimentaire. Photo: keystone-sda.ch

Daniel Macher

Lorsqu'un nouveau pape est intronisé, c'est bien sûr un grand spectacle pour les fidèles mais aussi un moment où chaque détail est un indice. Surtout les vêtements!

En effet, les vêtements que porte le pape lors de son intronisation en disent long sur son style, sa conception du ministère et son attitude vis-à-vis de l'Eglise. Regardons donc de plus près les premières tenues des trois derniers papes: Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Que portaient-ils lors de leur première apparition sur le balcon de la basilique Saint-Pierre et comment ces vêtements ont-ils révélé leur bord politique?

Jean-Paul II

Jean-Paul II est apparu en 1978 avec un mélange de dignité et de dynamisme. Il portait une tenue classique: robe blanche, étole étroite et mitre traditionnelle. Il arborait aussi le pallium à croix noires, comme le voulait la coutume à l'époque. Un choix vestimentaire simple, mais très symbolique, qui suggérait une continuation de la tradition adaptée à la modernité. Pas de fioritures, mais une forte autorité.

Benoît XVI

Lorsqu'il a pris ses fonctions en 2005, son look indiquait déjà que le nouveau pape misait sur des valeurs conservatrices. Son pallium était inhabituellement large, avec des croix rouges, et inspiré des premiers modèles chrétiens – très accrocheur pour les fans de liturgie. Sa chasuble somptueuse et sa mitre richement décorée étaient sans appel: le pape voulait séduire la foule avec la beauté de la tradition. Même l'élégant anneau du pêcheur était une création sur mesure pour Benoît.

Le pape François

Quand François est arrivé, il a cassé tous les codes. Son intronisation en 2013 a été une déclaration de simplicité. Pas d'or, pas de mitre opulente, pas d'anneau sur mesure. A la place, François portait sa vieille mitre de Buenos Aires, une chasuble simple et le même pallium que celui des archevêques ordinaires. Il a délibérément laissé de côté le faste et marqué de nombreux fidèles. Sa présence était modeste, presque révolutionnaire.

François a aussi marqué les esprits en refusant de revêtir les insignes traditionnels lors de son investiture. Il est apparu sur le balcon de la basilique Saint-Pierre uniquement vêtu d'une soutane blanche. Il était déjà clair que le nouveau pape remettait en question les valeurs traditionnelles de l'Eglise catholique.

Trois papes, trois styles

Qu'il s'agisse d'une simple mitre ou d'une chasuble somptueuse, les vêtements d'un pape ne sont pas juste un style vestimentaire, mais un message. Jean-Paul II s'est présenté comme un bâtisseur de ponts, Benoît XVI comme un gardien de la tradition et François comme un humble serviteur. Leurs tenues en disaient long sur leur personnalité, leur vision de l'Eglise et leur proximité (ou leur distance) avec la splendeur d'antan.

La première apparition du nouveau pape pourrait donc montrer dès les premières secondes ses envies politiques pour l'Eglise sous son règne.