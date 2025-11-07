La Corée du Nord a lancé un missile balistique vers la mer du Japon, selon l'armée sud-coréenne. Ce tir intervient peu après l'approbation par Trump d'un projet sud-coréen de sous-marin nucléaire, suscitant des inquiétudes quant à la réaction de Pyongyang.

La Corée du Nord tire un missile balistique vers la mer du Japon

La Corée du Nord tire un missile balistique vers la mer du Japon

Le missile s'est abîmé en mer. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

La Corée du Nord a tiré un missile balistique vendredi, a rapporté l'armée sud-coréenne. Cela huit jours après le feu vert donné par Donald Trump au projet sud-coréen de construction d'un sous-marin à propulsion nucléaire. Le projet de Séoul de construire ce type de submersibles faisait craindre aux analystes une vive réaction de la part de Pyongyang.

L'état-major interarmées sud-coréen a indiqué que la Corée du Nord avait tiré «un missile balistique non identifié en direction de la mer de l'Est», en employant le nom coréen de la mer du Japon. De son côté, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a précisé que le missile s'était déjà abîmé en mer en dehors des eaux japonaises et qu'aucun dommage ni blessé n'avait été signalé.

Les sanctions imposées par les Nations unies contre Pyongyang pour son programme nucléaire lui interdisent de posséder des missiles balistiques, qui effectuent la majeure partie de leur trajectoire en dehors de l'atmosphère terrestre. durable sur le programme nucléaire nord-coréen.

Ce tir intervient alors que Donald Trump a annoncé la semaine dernière que des submersibles sud-coréens seraient fabriqués dans les «chantiers navals de Philadelphie», sur la côte est des Etats-Unis. Par rapport aux submersibles à propulsion diesel, les sous-marins à propulsion nucléaire peuvent rester immergés pendant des périodes beaucoup plus longues.

Puissance nucléaire «irréversible»

La technologie des sous-marins nucléaires américains est considérée comme l'un des secrets militaires les mieux gardés. Selon les analystes, le développement d'un sous-marin à propulsion nucléaire marquerait un bond en avant significatif pour la base industrielle navale et de défense de la Corée du Sud, qui rejoindrait ainsi un groupe restreint de pays, dont la France, dotés de tels navires.

«Du point de vue de la Corée du Nord, la possibilité d'attaques soudaines depuis la mer de l'Est sera une source d'inquiétudes», estime auprès de l'AFP Ahn Chan-il, un transfuge nord-coréen devenu directeur de l'Institut mondial pour les études sur la Corée du Nord à Séoul. «Si la Corée du Sud acquiert un sous-marin à propulsion nucléaire, elle sera en mesure de pénétrer dans les eaux nord-coréennes et de surveiller ou d'intercepter de manière préventive des armes telles que les missiles balistiques lancés par sous-marin», relève-t-il.

Donald Trump a rencontré Kim Jong Un à trois reprises au cours de son premier mandat, mais n'a finalement pas réussi à conclure un accord durable sur le programme nucléaire nord-coréen.

«Irréversible»

Depuis l'échec de leur sommet de 2019, la Corée du Nord a martelé qu'elle ne renoncerait jamais à ses armes atomiques et s'est déclarée puissance nucléaire «irréversible».

Pyongyang n'a pas répondu à l'offre de Donald Trump de rencontrer Kim Jong Un la semaine dernière. En revanche, la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son Hui, s'est rendue à Moscou, où elle et le président russe Vladimir Poutine sont convenus de renforcer les relations bilatérales.

La Corée du Nord et la Russie ont accru leur coopération militaire ces dernières années, les Nord-Coréens fournissant des armes et des troupes pour soutenir l'assaut russe contre l'Ukraine en cours depuis février 2022.

En septembre, le numéro un nord-coréen s'est tenu aux côtés de Xi Jinping et Vladimir Poutine, dirigeants des deux grandes puissances frontalières de son pays, lors d'un grand défilé militaire à Pékin. Une démonstration de son nouveau statut sur l'échiquier mondial.

Le député sud-coréen Lee Seong-kweun a rapporté en début de semaine que, selon les services de renseignement sud-coréens, le leader du Nord était toujours ouvert à des discussions avec Washington «et chercherait à entrer en contact lorsque les conditions seraient réunies».