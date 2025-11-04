Kim Jong Un tire plusieurs roquettes vers la Corée du Sud

La Corée du Nord a tiré plusieurs roquettes d'artillerie peu avant la visite du ministre américain de la Défense Pete Hegseth à la frontière intercoréenne. Cette action intervient dans un contexte de tensions persistantes.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un inspectant le quartier général du 11e corps de l'Armée, le 1er novembre 2025. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a tiré plusieurs roquettes d'artillerie une heure avant la visite du ministre américain de la Défense Pete Hegseth à la frontière intercoréenne, a indiqué Séoul à l'AFP mardi. Pete Hegseth s'était rendu la veille à Panmunjeom, seul endroit où les soldats sud et nord-coréens se font face, tout près de la zone démilitarisée. Il s'agissait d'une première en huit ans pour un chef du Pentagone.

«Les détails sur les projectiles sont en train d'être analysés de près par les services du renseignement sud-coréen et américain», a indiqué l'armée sud-coréenne, précisant que les tirs avaient eu lieu vers 16H00 locales (07H00 GMT) lundi. En conférence de presse mardi, aux côtés de son homologue sud-coréen Ahn Gyu-back, Pete Hegseth a estimé que le pays faisait face à un «environnement sécuritaire dangereux», ajoutant que Ahn Gyu-back et lui étaient convenus de rester «lucides concernant les menaces».

Il a également déclaré que la hausse des dépenses militaires permettrait à Séoul de développer plus vite sa «capacité à mener sa dissuasion et sa défense conventionnelles contre la Corée du Nord». Le président Lee Jae-myung a annoncé mardi que la Corée du Sud allait procéder en 2026 à la plus importante augmentation de son budget de défense en six ans, de 8,2% à 4,6 milliards de dollars (environ 4 milliards d'euros).

Une question de timing?

La visite du ministre a fait suite à une série de signes d'ouverture du président américain Donald Trump à l'intention du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qu'il a rencontré à trois reprises au cours de son premier mandat. Le républicain avait ouvert la porte à une nouvelle entrevue, qui aurait pu se produire en marge de sa tournée en Asie de la semaine dernière, avec une étape en Corée du Sud. Mais elle n'a pas eu lieu, Donald Trump se disant finalement «très occupé», affirmant cependant qu'il était toujours intéressé par une réunion avec Kim Jong Un. La Corée du Nord n'a pas réagi publiquement.

Deux jours avant la venue de Pete Hegseth, l'armée nord-coréenne avait également tiré des roquettes, cette fois une dizaine de minutes en amont d'un sommet entre Lee Jae-myung et son homologue chinois Xi Jinping. Lee Jae-myung, qui veut trancher avec la politique dure de son prédécesseur, a demandé à Xi Jinping d'aider Séoul à «reprendre le dialogue» avec Pyongyang, lors de leurs discussions. Au total, l'armée sud-coréenne a «détecté environ dix roquettes d'artillerie tirées dans la partie nord de la mer de l'Ouest (mer Jaune)» avant la rencontre Lee-Xi et la visite de Pete Hegseth.