Kim Jong Un lui rend hommage
Kim Yong Nam, ancien chef de l'Etat nord-coréen, est décédé à 97 ans

Kim Yong Nam, ancien président honorifique du Parlement nord-coréen, est décédé à 97 ans. Chef de l’Etat symbolique de 1998 à 2019, il a joué un rôle protocolaire majeur lors des Jeux olympiques de 2018, tout en restant sous l’autorité de Kim Jong Un.
Publié: il y a 26 minutes
Kim Yong Nam a été président symbolique du Parlement nord-coréen de 1998 à 2019.
Photo: AP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Kim Yong Nam, ancien président du Parlement nord-coréen, qui a occupé pendant plus de 20 ans le poste honorifique de président de l'Assemblée suprême, qui est sur le papier le chef de l'Etat, est décédé à l'âge de 97 ans, ont annoncé mardi les médias d'Etat. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est rendu devant le cercueil du défunt «pour exprimer ses sincères condoléances», a déclaré l'agence officielle KCNA.

Une photo de KCNA le montre, entouré de hauts responsables, rendant hommage devant le cercueil en verre transparent, où repose Kim Yong Nam. Selon la KCNA, la cause du décès est une défaillance multiple d'organes.

Un titre symbolique

De 1998 à 2019, Kim Yong Nam a occupé le poste de résident de l'Assemblée suprême, une fonction très largement honorifique qui lui conférait un rôle symbolique de chef de l'Etat, le vrai pouvoir en Corée du Nord étant détenu par Kim Jong Un et les membres de sa famille les plus proches de lui.

En 2018, Kim Yong Nam a conduit une délégation nord-coréenne à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, dont faisait partie la puissante soeur de Kim Jong Un, Kim Yo Jong.

Les médias sud-coréens avaient largement relayé une scène dans laquelle il cédait la place d'honneur à Kim Yo Jong lors d'une réunion avec des responsables sud-coréens, ce qui avait suscité des spéculations selon lesquelles de tels gestes l'auraient aidé à conserver ses fonctions pendant des décennies dans le contexte politique de Pyongyang, propice aux purges.

