La Corée du Sud supplie la Chine de l'aider avec Kim Jong Un

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a appelé le dirigeant chinois Xi Jinping à aider à la reprise du dialogue avec Pyongyang. Lee Jae Myung a souligné l'importance de la stabilité régionale et du renforcement des relations économiques entre Séoul et Pékin.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a appelé le dirigeant chinois Xi Jinping à aider à la reprise du dialogue avec Pyongyang. Photo: AFP

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a appelé samedi le dirigeant chinois Xi Jinping à aider à la «reprise du dialogue» avec Pyongyang, à l'occasion de leur première rencontre. «J'espère que la Corée du Sud et la Chine renforceront leur communication stratégique (...) et travailleront ensemble pour la reprise du dialogue avec le Nord», a déclaré Lee Jae Myung à son homologue chinois, selon la présidence sud-coréenne.

Soulignant la nécessité de «stabilité» dans la région, Lee Jae Myung a noté «les récents échanges de haut niveau entre la Chine et la Corée du Nord», en référence à la présence du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en septembre à un grand défilé militaire à Pékin pour commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

Ces occasions «contribuent à créer des conditions favorables à un engagement renouvelé avec Pyongyang», a-t-il observé. Séoul s'efforce de maintenir un équilibre entre son principal partenaire commercial, la Chine, et les Etats-Unis, principal garant de la sécurité de Corée du Sud. La Chine entretient des liens étroits avec la Corée du Nord, qui reste officiellement en guerre avec le Sud.

Lee Jae Myung a encore dit à Xi Jinping espérer un développement des relations économiques entre Pékin et Séoul. «Nous devons travailler ensemble pour construire une relation qui apporte une prospérité partagée,» a déclaré le dirigeant élu en juin après une crise politique prolongée en Corée du Sud.