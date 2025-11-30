Une fusillade à Stockton, en Californie, fait au moins quatre morts et dix blessés pendant le week-end de Thanksgiving. La police évoque des tirs possiblement ciblés dans cette tragédie qui frappe l'ouest des États-Unis.

Au moins quatre morts et dix blessés dans des tirs pendant Thanksgiving

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins quatre personnes sont mortes et dix autres ont été blessées dans des tirs survenus samedi soir à Stockton, ville de Californie, dans l'ouest des Etats-Unis, a annoncé la police. La fusillade a eu lieu en plein week-end prolongé de thanksgiving. Selon CNN, les tirs ont été entendus lors d'une fête de famille, dans une salle de réception.

«Nous pouvons confirmer qu'à ce stade environ 14 individus ont été touchés par des tirs d'armes à feu et que quatre victimes sont décédées», a écrit dans un communiqué sur le réseau social X le bureau du shérif du comté de San Joaquin. La police a précisé qu'il pouvait s'agir de tirs «ciblés».

Des enfants parmi les victimes

Des tirs ont été signalés en début de soirée samedi sur une avenue de Stockton, a indiqué le bureau du shérif en précisant que l'enquête était en cours et les informations extrêmement «limitées». Selon CNN, les victimes seraient tant des adultes que des enfants.

«Les enquêteurs examinent toutes les possibilités (...) et travaillent à déterminer les circonstances qui ont pu conduire à cette tragédie», a encore écrit la police locale dans son communiqué.

Ces tirs surviennent après une attaque délibérée mercredi à l'autre bout du pays, dans la capitale fédérale Washington, lorsqu'un ressortissant afghan de 29 ans réfugié aux Etats-Unis depuis 2021 a tué une jeune militaire de la garde nationale et grièvement blessé un second soldat. Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par armes à feu le plus élevé de tous les pays développés.

Un fléau récurrent

Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes. En 2024, si l'on exclut les suicides, au moins 16'700 personnes ont été tuées par arme à feu.

Et depuis l'assassinat en septembre de l'influenceur populaire auprès de la jeunesse conservatrice et trumpiste, Charlie Kirk, le pays, ultra polarisé, redoute une augmentation d'actes de violence politique par arme à feu.