L'Otan réduit sa présence sur deux sites sensibles du Kosovo

La KFOR a annoncé lundi réduire sa présence dans deux lieux sensibles du Kosovo, pour la première fois depuis 1999. La mission de l'Otan allège son dispositif au monastère de Visoki Decani et au pont de Mitrovica.

AFP Agence France-Presse

La mission militaire de l'Otan au Kosovo, la KFOR, a annoncé lundi qu'elle réduisait sa présence dans deux endroits sensibles du Kosovo pour la première fois depuis la guerre qui a opposé les indépendantistes kosovars aux forces serbes à la fin des années 1990.

Ces sites sont un célèbre monastère orthodoxe serbe et un pont à Mitrovica, une ville divisée entre Serbes et Albanais.

La KFOR, dirigée par l'Otan, a expliqué dans un communiqué qu'elle avait «entamé l'intégration de membres de la police du Kosovo au dispositif de sécurité de la KFOR au monastère de Visoki Decani». Toutefois, cette mission militaire internationale a souligné qu'elle demeurait «le premier intervenant pour (garantir) la sécurité de Visoki Decani».

La réduction de la présence de la KFOR à Visoki Decani, un monastère du XIVe siècle classé par l'Unesco au patrimoine mondial, a été décidée en raison de «l'amélioration des conditions de sécurité».

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Ce lieu, sacré pour la minorité serbe du Kosovo, qui a été pris pour cible à plusieurs reprises par des extrémistes, reste placé sous la surveillance 24 heures sur 24 des forces de maintien de la paix de l'Otan.

Dispositif allégé au pont de Mitrovica

La KFOR a en outre fait savoir qu'elle commençait «une transition progressive quant à sa présence permanente» à un pont séparant les quartiers albanais et serbes de Mitrovica.

Ce pont a été le théâtre de nombreux affrontements depuis la guerre. Contrôlé par la KFOR ces 27 dernières années, il est devenu le symbole de la division ethnique de cette ville, au coeur d'un différend que des négociations sous l'égide de l'Union européenne tentent de régler depuis plus de dix ans.

Le retrait «sera progressif et se fera sur la base de la situation sur le terrain», a insisté la KFOR, sans autres précisions.

Selon des témoins cités par médias kosovars, une tente et un poste permanent occupés pendant des années par des militaires italiens de la KFOR, dans la partie nord de Mitrovica dont la majorité des habitants est serbe, avaient disparu lundi.

Les Carabinieri sont en revanche restés du côté sud du pont, où se trouvent les quartiers peuplés par les Albanais, d'après les mêmes sources.

Le principal parti politique des Serbes du Kosovo a critiqué l'allègement des effectifs au pont de Mitrovica et réclamé des discussions avec les responsables de la mission, les appelant à maintenir des militaires dans cette zone.

La guerre qui a opposé en 1998 et 1999 les indépendantistes albanais du Kosovo aux troupes serbes a fait plus de 13'000 morts jusqu'aux bombardements de l'Otan contre la Serbie qui y ont mis fin.

Après le retrait des forces serbes en juin 1999, une force internationale de maintien de la paix a été déployée sur le territoire kosovar. Le Kosovo a proclamé en 2008 son indépendance, que Belgrade n'a jamais reconnue.