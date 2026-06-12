L'OTAN annonce une baisse des effectifs de la KFOR au Kosovo, citant une stabilisation sécuritaire. La Suisse, avec 215 militaires engagés, confirme que ses opérations restent inchangées malgré ce retrait.

L'OTAN annonce une réduction de sa présence militaire au Kosovo

L'OTAN annonce une réduction de sa présence militaire au Kosovo

ATS Agence télégraphique suisse

L'OTAN a annoncé vendredi une réduction des effectifs de sa mission militaire au Kosovo, la KFOR, en raison de «l'amélioration» des conditions de sécurité dans ce petit pays des Balkans. La Suisse, engagée au sein de la mission avec la SWISSCOY, assure que ces réductions n'auront aucun impact sur ses prestations.

Environ 4600 soldats participent à cette mission de maintien de la paix au Kosovo, théâtre de troubles et de tensions entre la majorité kosovare et la minorité serbe, et dont l'indépendance n'a jamais été reconnue par la Serbie.

Selon des diplomates européens à l'OTAN, les Etats-Unis avaient indiqué leur volonté de réduire leurs effectifs. L'OTAN n'a toutefois pas précisé quelles nationalités étaient concernées par ces réductions.

Quelque 590 militaires américains font partie de cette force de l'OTAN, où l'Italie est majoritairement représentée avec plus de 900 militaires. Au total, 31 pays, dont la Suisse, sont représentés au sein de la KFOR.

Pas de «vide sécuritaire»

«La situation sécuritaire étant désormais stable, la posture de la KFOR peut être ajustée en conséquence», a indiqué l'OTAN, en assurant que cette décision était «réversible» si nécessaire. «L'OTAN ne permettra pas qu'un vide sécuritaire se crée», a-t-elle assuré.

Malgré les tensions persistantes dans le nord, à majorité serbe, le dernier incident majeur au Kosovo remonte à septembre 2023, lorsqu'un policier kosovar avait été tué par un groupe paramilitaire serbe. Des membres de la KFOR avaient également été blessés.

Les Etats-Unis ont indiqué à plusieurs reprises leur volonté de se désengager progressivement du continent européen. Le président Donald Trump a ainsi annoncé début mai une réduction d'environ 5000 militaires américains en Allemagne.

Pas d'impact pour la SWISSCOY

Interrogé par Keystone-ATS, le Département fédéral de la défense (DDPS) a indiqué que ces réductions n'auraient aucun impact sur les prestations fournies par la SWISSCOY, la Suisse ne participant pas à la mission avec des forces d'infanterie.

Selon le DDPS, la mission avait été renforcée par des forces de réserve de l'OTAN après les tensions et affrontements de 2023. Depuis lors, la situation sécuritaire s'est stabilisée, tout en demeurant volatile. L'OTAN a donc réduit ces forces de réserve et envisage de poursuivre l'optimisation de ses forces d'infanterie au cours des une à deux prochaines années.

Mandat suisse prolongé jusqu'en 2029

Le contingent suisse continue d'assurer des tâches essentielles, notamment dans l'observation et l'analyse de la situation, le transport ainsi qu'au travers d'officiers d'état-major au quartier général de la KFOR, précise le DDPS. Il contribue ainsi à garantir un environnement sûr et stable au Kosovo.

Suivant le Conseil des Etats, le National a décidé jeudi de prolonger jusqu'à 2029 le mandat de la force helvétique. L'effectif maximal de la SWISSCOY s'élève actuellement à 215 militaires. La Chambre du peuple souhaite le porter à 300 militaires.