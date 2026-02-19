La question de la succession de Kim Jong Un revient au premier plan, sa fille cadette apparaissant comme l’héritière la plus probable. Mais sa sœur, Kim Yo Jong, pourrait elle aussi briguer le pouvoir, au risque de plonger le régime nord-coréen dans une lutte sanglante.

La lutte de succession à Kim Jong Un fait planer la menace d'une purge sanglante

La lutte de succession à Kim Jong Un fait planer la menace d'une purge sanglante

Solène Monney Journaliste Blick

Les rumeurs s’intensifient autour de la succession de Kim Jong Un. Alors que le dirigeant nord-coréen entretient le flou sur l’avenir du régime, les services de renseignement sud-coréens affirmaient le 12 février qu’il pourrait désigner sa fille, Kim Ju Ae, comme héritière. Mais un autre scénario circule: celui d’une rivalité avec sa sœur cadette, Kim Yo Jong, 38 ans, figure clé du pouvoir et responsable du département de la propagande.

Selon le journal «Metro», Kim Yo Jong envisagerait de prendre les rênes du pays si son frère venait à disparaître. Un expert cité met en garde contre une possible lutte de pouvoir entre la tante et la nièce, susceptible de déboucher sur des purges sanglantes.

Pas de quartier pour les proches

Fyodor Tertitskiy, historien russe et sud-coréen, a déclaré au «Mail»: «Le camp perdant pourrait être purgé avec une extrême violence, ce qui signifierait des camps de travail, des exécutions, potentiellement même des exécutions publiques ou des punitions pour les proches.»

Personnalité parmi les plus influentes du régime, Kim Yo Jong a longtemps été perçue comme une successeure crédible. Formée en Suisse comme son frère, elle a consolidé son ascension après la mort de leur père en 2011. Mais les récents signaux laissent penser que Kim Jong Un pourrait rebattre les cartes.

L’histoire de la dynastie Kim rappelle la brutalité des successions internes. En 2013, le dirigeant avait fait exécuter son oncle, Jang Song-Thaek, ancien numéro deux officieux du régime, à l’issue d’un procès expéditif. Dans un système marqué par la répression, les rivalités familiales ne garantissent aucune protection.

Le mystère autour de Ju Ae

Si la question de sa succession ressurgit aujourd’hui, c’est aussi en raison de la santé du leader nord-coréen. Agé de 42 ans, Kim Jong Un aurait des problèmes liés à l’alcool, au tabac, à l’obésité et aux antécédents cardiaques familiaux. Il souffrirait notamment de diabète et d'hypertension.

Le mystère demeure autour de Kim Ju Ae. Son existence n’a été révélée qu’en 2022, lors d’une apparition publique aux côtés de son père pour un lancement de missile balistique intercontinental. Présentée comme l’une des trois enfants du couple formé avec Ri Sol Ju, ancienne chanteuse vedette, elle serait âgée de 12 ou 13 ans.

Kim Jong Un actera-t-il son choix?

Le dirigeant nord-coréen s’affiche de plus en plus fréquemment lors d’événements officiels d’envergure aux côtés de sa fille adolescente. Une nouvelle étape vers sa désignation comme héritière pourrait se jouer dans les prochains jours, à l’occasion du congrès du parti au pouvoir à Pyongyang.

Cette grand-messe permet au régime de dévoiler ses orientations nationales, de la politique étrangère à l'économie, en passant par le sujet ultrasensible du nucléaire. Cette réunion est aussi l'occasion pour annoncer des changements au sein de la direction du parti. Des analystes pensent que Kim Ju Ae pourrait à cette occasion être nommée première secrétaire de son comité centrale, soit la numéro deux de la formation politique. Reste maintenant à savoir si Kim Jong Un officialisera son choix... ou battra à nouveau les cartes.