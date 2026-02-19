AFP Agence France-Presse
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé la présentation officielle d'un imposant lance-missiles multiple capable de tirer des ogives nucléaires, ont annoncé jeudi les médias d'Etat.
Lors d'une cérémonie mercredi, Kim a prononcé un discours vantant ce nouveau système de lancement multiple de missiles de 600 mm comme étant unique au monde. Il est «approprié pour une attaque spéciale, c'est-à-dire pour accomplir une mission stratégique», a rapporté l'agence de presse KCNA, utilisant un euphémisme courant pour désigner l'utilisation nucléaire.
