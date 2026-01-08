DE
Un message de voeux insolite
Le président sud-coréen envoie une photo de pingouins à Kim Jong-un

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a publié une photo de pingouins enlacés pour Pyongyang. Il a invité Kim Jong-un à se rencontrer, appelant à surmonter l’hostilité sur la péninsule coréenne.
Publié: il y a 40 minutes
Pour bien commencer 2026, le président sud-coréen a envoyé une drôle de photo à Kim Jong-un.
Photo: AP
ATS Agence télégraphique suisse

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a publié une photographie de deux pingouins enlacés dans un message de voeux du Nouvel An destiné à Pyongyang. Il a appelé le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un de le rencontrer.

Sur le réseau social X, le dirigeant de la Corée du Sud a écrit mercredi espérer voir un jour surmonté «l'état anormal de tumulte et d'hostilité sur la péninsule coréenne». «Rencontrez-vous, Po Jae-myung et Po Jong-un», a-t-il suggéré, dans une allusion aux personnages de «Pororo le petit pingouin», un dessin animé sud-coréen populaire mettant en scène des pingouins.

Cette série à succès sud-coréenne a sous-traité une partie de sa phase initiale de production au début des années 2000 à des studios nord-coréens. Mais depuis lors, les relations entre les deux pays se sont détériorées. La Corée du Nord s'est déclarée un «Etat nucléaire irréversible».

Le prédécesseur Lee Jae-myung, le président déchu Yoon Suk-yeol, qui avait tenté de suspendre le pouvoir civil, est accusé d'avoir cherché à provoquer Pyongyang afin de créer un prétexte pour instaurer la loi martiale. Le message conciliant de Lee Jae Myung a été publié à son retour d'un voyage en Chine, au cours duquel il a indiqué avoir demandé l'aide du dirigeant chinois Xi Jinping pour ramener la Corée du Nord à la table des négociations.

