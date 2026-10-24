Kim Jong Un veut faire de l’armée nord-coréenne «la plus puissante du monde». Le dirigeant a appelé ses troupes à accélérer leur transformation, sur fond de tensions persistantes avec la Corée du Sud.

Kim Jong Un veut bâtir l’armée la plus puissante du monde

Kim Jong Un veut bâtir l’armée la plus puissante du monde

AFP Agence France-Presse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a exhorté son armée à s’entraîner pour devenir la plus forte du monde, lors d’une réunion de commandants de compagnie pendant deux jours à Pyongyang, a annoncé samedi l’agence officielle.

Cet appel qualifié par Kim de «révolution militaire» intervient quelques jours après la proposition de la Corée du Sud de pourparlers militaires sur le tracé de la ligne de démarcation au centre de la Zone démilitarisée (DMZ), après plusieurs incidents graves.

Développer l’arsenal nucléaire

Cette ligne, qui correspond à la localisation du front à la fin de la guerre de Corée, est définie par une carte attachée à l’accord d’armistice de 1953. La réunion organisée jeudi et vendredi à Pyongyang visait à élaborer un projet «pour former les forces armées les plus puissantes du monde», a déclaré Kim, cité par l’agence officielle KCNA.

Il a également appelé à ce que «toutes les compagnies» de l’armée du Nord soient «transformées en unités d’élite solides sur les plans militaire et technique et consolidées en forces de combat parfaites».

La KCNA a indiqué qu’il s’agissait du premier rassemblement concernant «l’ensemble de l’armée» depuis le congrès du parti en février, au cours duquel Kim avait appelé à renforcer les forces conventionnelles et réaffirmé ses projets de développement de l’arsenal nucléaire et des missiles.

Un missile hypersonique

La Corée du Nord a également testé récemment une série d’armes, notamment un «nouveau type» de torpille de précision et un missile hypersonique de portée intermédiaire, qui utiliseraient tous deux une technologie d’intelligence artificielle.

En dépit de sanctions de longue date imposées par l’ONU, la Corée du Nord a inscrit dans la loi son statut d’Etat doté de l’arme nucléaire, son régime déclarant à plusieurs reprises que son arsenal atomique était permanent et irréversible.

La Corée du Nord est également devenue un allié clé de la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, en envoyant notamment des soldats pour appuyer l’effort de guerre de Moscou en échange d’avantages économiques et de technologies militaires.