Daniel Kinahan, chef présumé de la puissante mafia irlandaise, a été extradé à Dublin par les Emirats arabes unis. Accusé de crimes graves, il devra répondre devant la Cour pénale spéciale.

AFP Agence France-Presse

Les autorités émiraties ont remis à l'Irlande le chef présumé d'un puissant cartel du crime organisé international, Daniel Kinahan. Ce dernier avait été arrêté à Dubaï en avril.

L'avion du gouvernement irlandais qui, selon la presse locale, le transportait, est arrivé en fin de journée à l'aérodrome militaire de Casement, à l'ouest de Dublin. Le «Kinahan Organised Crime Group» (KOCG), aussi connu sous le nom de «mafia irlandaise», est accusé par les Etats-Unis et l'Union européenne (UE) de mener des activités criminelles de grande ampleur, notamment trafic de drogue et blanchiment d'argent.

Avec une richesse estimée par la police irlandaise à plus d'un milliard d'euros, il s'agit de la plus puissante organisation criminelle en Irlande. L'homme de 49 ans «a été extradé par les Emirats arabes unis à la demande officielle des autorités irlandaises, afin d'être poursuivi pour des infractions liées à la criminalité organisée transnationale, notamment pour direction d'une organisation criminelle, meurtre et trafic de stupéfiants», a indiqué l'agence WAM.

Deuxième extradation d'ampleur

Selon la même source, les ministres de la Justice des deux pays ont échangé au sujet de l'extradition lors d'un appel récent. Daniel Kinahan avait été interpellé à Dubaï en avril sur mandat d'arrêt irlandais après le rejet de tous ses recours contre une extradition. Il vivait depuis près d'une décennie aux Emirats et s'y était marié en 2017.

Il est la deuxième personnalité de premier plan de ce cartel à être extradée de Dubaï, après Sean McGovern, revenu en Irlande en 2025 et condamné en juin dernier à 24 ans de prison après avoir plaidé coupable. L'affaire, en lien notamment avec le meurtre d'un Irlandais en 2016, s'inscrivait dans le contexte d'une longue et violente querelle entre le cartel Kinahan et le gang rival Hutch, basé à Dublin.

Conduit devant la Cour pénale spéciale

Le gouvernement américain a imposé en 2022 des sanctions à Daniel Kinahan et à d'autres membres de sa famille identifiés comme des dirigeants du cartel. Il doit être conduit devant la Cour pénale spéciale de Dublin, pour être inculpé de direction d'une organisation de crime organisé, selon la télévision publique irlandaise RTE.

Pour le ministre irlandais de la Justice, Jim O'Callaghan, son extradition «envoie un message clair: les auteurs présumés de crimes graves et organisés ne trouveront aucun refuge sûr pour échapper à la justice». Le ministre a salué sur X une «étape marquante de la coopération judiciaire avec Dubaï».