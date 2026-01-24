Une opération internationale menée par les autorités de plusieurs pays, dont la Suisse, a abouti au démantèlement d’un vaste réseau de trafic de drogue. Une arrestation a été effectuée sur territoire suisse.

ATS Agence télégraphique suisse

Une opération coordonnée des autorités de plusieurs pays, dont la Suisse, a permis de démanteler un réseau international de trafic de drogue. Une personne a été arrêtée en Suisse. Cette organisation internationale opérait un trafic de drogue entre la Suisse, l'Espagne, l'Europe du Nord et l'Italie. L'opération a été coordonnée par Eurojust, l'agence de l'UE pour la coopération judiciaire en matière pénale, et a réuni la direction régionale de la lutte contre la mafia à Ancône, le Ministère public de la Confédération (MPC) et le parquet national antimafia italien.

Revenant sur une information des agences de presse italiennes, le MPC a confirmé samedi à Keystone-ATS que l'Office fédéral de la police (Fedpol) avait procédé à plusieurs perquisitions le 15 janvier, à la demande du MPC et en collaboration avec la police cantonale tessinoise et l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF). Une personne a été arrêtée. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale actuellement menée par le MPC contre plusieurs personnes pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle, infraction grave à la loi sur les stupéfiants et blanchiment d'argent aggravé, a-t-il été précisé.

Le Ministère public de la Confédération a également demandé à l'Office fédéral de la justice (OFJ), en tant qu'autorité d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, de demander plusieurs mandats d'arrêt aux fins d'extradition sur le territoire italien.

Cocaïne, marijuana et haschisch

Les opérations des autorités ont eu lieu dans plusieurs villes italiennes – Civitanova Marche (Macerata), Fermo, Porto San Giorgio (Fermo), Milan, Trévise, Bari – ainsi qu'en Suisse et au Danemark. Selon l'agence de presse italienne Ansa, les appartements des suspects ont été perquisitionnés et les entreprises commerciales utilisées comme couverture saisies.

Selon les enquêteurs, l'organisation faisait le trafic de cocaïne, marijuana et haschisch. Les drogues étaient achetées en Espagne (haschisch) et en Europe du Nord (cocaïne), transportées en Italie par des passeurs, puis revendues.