Il avoue avoir commis 32 agressions sexuelles sur sa femme

Un homme d'une quarantaine d'années a admis mardi 32 agressions sexuelles sur sa compagne droguée ou endormie, commises sur dix ans au Royaume-Uni. Il sera fixé sur sa peine le 18 septembre.

AFP Agence France-Presse

Un Britannique a plaidé coupable mardi de 32 faits de violences sexuelles, dont des viols, commis à l'encontre de sa compagne alors qu'elle aurait été droguée ou endormie, sur une période de plus de dix ans.

Il s'agit de la dernière affaire en date, notamment au Royaume-Uni, rappelant le procès l'an dernier en France de Dominique Pelicot. Son ex-femme Gisèle Pelicot est devenue une figure mondiale de la lutte contre les violences sexuelles pour avoir publiquement témoigné des viols commis par des dizaines d'hommes qu'il avait recrutés.

Le Britannique, âgé d'une quarantaine d'années et dont l'identité ne peut être révélée pour des raisons juridiques, encourt la prison à perpétuité. Il a comparu devant le tribunal correctionnel de Northampton, dans le centre de l'Angleterre. Il est accusé de viols et d'agressions sexuelles sur sa compagne alors qu'elle était sous l'emprise de drogues ou endormie, ainsi que d'avoir filmé certains de ces actes.

Dix de ces faits, commis entre janvier 2014 et septembre 2025, l'ont été «en collaboration avec une personne inconnue», a indiqué le tribunal. Le nombre de personnes impliquées n'a pas été révélé lors de l'audience. La défense nie que la victime ait été droguée lors de tous les faits.

«Incapable de réagir»

Mais selon le parquet, «toutes les infractions ont été commises alors que la victime avait été droguée et rendue incapable de réagir». L'accusé connaitra sa condamnation le 18 septembre mais le juge David Herbert l'a prévenu qu'une «peine de prison très lourde était inévitable». Plusieurs enquêtes sont en cours au Royaume-Uni pour des faits similaires.

A Stockport, dans le nord-ouest du pays, le mari d'une femme qui aurait été droguée puis agressée sexuellement doit comparaître en septembre aux côtés de 12 autres hommes accusés d'avoir participé à ces violences sexuelles.

En janvier, un Britannique a plaidé coupable d'avoir drogué et violé son ex-femme pendant 13 ans. Cinq autres hommes ont également été inculpés d'agressions sexuelles à l'encontre de cette femme, quatre d'entre eux ont plaidé non coupable. La victime dans cette affaire, Joanne Young, a renoncé à son droit à l'anonymat, comme l'avait fait Gisèle Pelicot.