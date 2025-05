Trump, Obama, Biden: qui a amassé le plus d'argent grâce à la présidence?

Trump, Obama, Biden: qui a amassé le plus d'argent grâce à la présidence?

1/6 Le président américain Donald Trump continue de gagner beaucoup d'argent pendant son mandat. Photo: AFP

Angela Rosser

Pas d’inquiétude pour la santé financière des anciens présidents américains. Mais tous ne bénéficient pas du même confort. Sans surprise, c’est le président en exercice Donald Trump qui s’en sort le mieux.

Dernièrement, le cadeau offert par le Qatar – un jet privé de luxe d’une valeur de 200 millions de dollars – a suscité la controverse. Selon le «New York Times», 62% des Américains y voient un risque de corruption. Le Boeing vaudrait à lui seul plus que tous les cadeaux étrangers reçus par ses prédécesseurs réunis…

Certains experts en éthique publique le considèrent même comme «l’abus de pouvoir le plus audacieux de l’histoire américaine» – peut-être pire encore que le Watergate ou l’affaire du Teapot Dome. Trump, fidèle à lui-même, a déclaré à la télévision que seules des personnes «stupides» refuseraient un tel cadeau. Mais combien d’argent possèdent aujourd’hui les anciens présidents? Et qui profite encore de son statut? Voici un aperçu.

Donald J. Trump (2017-2021/2025-)

Comme ses prédécesseurs, le républicain perçoit un salaire annuel de 400'000 dollars (330'000 francs). Une somme modeste comparée à sa fortune personnelle estimée à 5,1 milliards de dollars (4,2 milliards de francs), soit 1,2 milliard de plus que l’an dernier. Cet argent provient de ses entreprises gérées par ses fils, de sa propre cryptomonnaie, de l’adhésion à des clubs exclusifs et de multiples investissements immobiliers. D’après le «Times», l’argent du Proche-Orient ne servira pas à sa campagne, mais alimentera bien son compte personnel.

Joe Biden (2021-2025)

Beaucoup moins à l’aise financièrement, Joe Biden et son épouse ont touché 610'000 dollars (505'000 francs) de revenus annuels pendant son mandat. Avant son élection, il gagnait davantage grâce à des conférences et la vente de ses livres. Leur fortune commune est aujourd’hui estimée à 10 millions de dollars (8,3 millions de francs).

Barack Obama (2009-2017)

Avant la présidence, Barack Obama possédait environ 1,2 million de dollars (993'000 francs). Depuis, les contrats d’édition conclus avec Michelle – pour un montant de 65 millions – et un accord avec Netflix estimé à 50 millions ont considérablement gonflé leur patrimoine. Chaque discours lui rapporte 400'000 dollars, soit son ancien salaire annuel. La fortune du couple atteindrait 130 millions de dollars (107 millions de francs).

George W. Bush (2001-2009)

Contrairement à ses successeurs, George W. Bush n’avait aucun revenu officiel au-delà de son salaire présidentiel. Mais après son départ, il a amassé 15 millions (12,4 millions de francs) selon «Forbes». Sa fortune actuelle est estimée à 20 millions de dollars (16,5 millions), notamment grâce à l’activité pétrolière familiale.

Bill Clinton (1993-2001)

Avec un salaire présidentiel de 200'000 dollars (165'000 francs) par an à l’époque, Bill Clinton partait du plus bas niveau. Mais ses conférences et la vente de ses livres, notamment «My Life» qui lui a rapporté 40 millions de dollars (33 millions de francs), ont permis au couple Clinton d’accumuler une fortune de 230 millions de dollars.

Et en Suisse?

Comparativement, les dirigeants suisses ne sont pas à plaindre. Une conseillère ou un conseiller fédéral touche 472’000 francs par an, plus 30’000 francs de frais. Avec sept membres au gouvernement, cela représente une dépense annuelle d’au moins 3,5 millions de francs. Mais aucun n’a, à ce jour, reçu de jet privé…