La chanteuse espagnole Rosalía a interrompu son concert à Milan mercredi pour cause d'intoxication alimentaire. Visiblement malade, elle a quitté la scène après avoir tenté de poursuivre malgré son état.

AFP Agence France-Presse

La chanteuse espagnole Rosalía a été contrainte d'interrompre un concert à Milan, dans le nord de l'Italie, en raison d'une intoxication alimentaire, selon des images filmées par des fans et publiées sur les réseaux sociaux. La chanteuse de 33 ans, lauréate d'un Grammy, se produisait à l'Unipol Forum de Milan mercredi lorsqu'elle s'est arrêtée pour dire au public qu'elle ne se sentait pas bien.

«J'ai essayé d'assurer ce concert. Depuis le début, je suis malade. J'ai une grosse intoxication alimentaire», a-t-elle déclaré en anglais dans une vidéo publiée sur X. «J'ai essayé de tenir jusqu'à la fin, mais je me sens extrêmement mal. Je vomis là-bas. Je veux vraiment offrir le meilleur concert, et je suis comme à terre», a-t-elle ajouté.

Après avoir dit qu'elle essaierait de continuer si son état physique le lui permettait, une Rosalía visiblement triste a finalement envoyé un baiser au public puis - une main sur le ventre - a quitté la scène. Rosalía, saluée pour sa polyvalence qui transcende les genres, était à Milan dans le cadre d'une tournée qui a débuté en France plus tôt ce mois-ci et qui se terminera à Porto Rico en septembre.

La chanteuse, qui a remporté ce mois-ci le prix de la meilleure artiste internationale aux Brit Awards, a été largement saluée pour son quatrième album «Lux». Cette oeuvre ample et spirituelle, sortie à la fin de l'année dernière, marque une rupture avec ses précédents rythmes flamenco et R&B. L'album contient des paroles chantées en 13 langues, dont l'allemand, l'anglais et le sicilien, en plus de son espagnol natal.