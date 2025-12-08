DE
FR

Pas à l'abri ces prochains jours
Un puissant séisme secoue le Japon, déclenchant plusieurs tsunamis

Un fort séisme a frappé lundi le nord du Japon, où plusieurs vagues de tsunami d'un maximum de 70 centimètres ont été enregistrées selon les autorités, qui ont levé l'alerte aux tsunamis aux premières heures de la journée de mardi.
Publié: il y a 42 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
Le Japon avait été frappé par un tsunami le 30 juillet dernier. (archives)
Photo: imago/Independent Photo Agency Int.
Janine Enderli, Leo Vonlanthen

Un séisme de magnitude 7,6 s’est produit lundi au large de la côte est du Japon. L'Institut américain de géophysique (USGS) a affirmé que le tremblement de terre s'est produit à 14h15 GMT (15h15 en Suisse) au large de Misawa, sur la côte Pacifique du Japon, à une profondeur de 53 kilomètres.

L'agence météorologique japonaise (JMA) a aussitôt émis une alerte au tsunami. Une première vague de 40 cm a touché un port dans la région septentrionale d'Aomori, où se situe Misawa, à 23h43 locales (15h43 en Suisse), a-t-elle précisé. A 23h50, une autre vague de 40 cm a atteint la ville d'Urakawa, dans la région d'Hokkaido. D'autres vagues ont atteint la côte, mais aucune n'a dépassé les 70 centimètres, a précisé JMA.

Plusieurs personnes ont été blessées, a rapporté la télévision publique NHK en citant un employé d'hôtel à Hachinohe, près d'Aomori. Des images filmées en direct montrent des morceaux de verre brisés éparpillés sur les routes. Des habitants de la ville ont fui leurs maisons pour se réfugier dans la mairie, a rapporté la NHK.

Répliques possibles

Un porte-parole du gouvernement, Minoru Kihara, a exhorté les habitants à rester dans un endroit sûr jusqu'à ce que l'alerte soit levée. La région pourrait connaître de fortes répliques dans les prochains jours, a averti le gouvernement lors d'une autre conférence de presse.

Le séisme a également été ressenti dans la grande ville de Sapporo, dans le nord de l'archipel nippon, où les alarmes des téléphones portables des habitants ont retenti. Un journaliste de la NHK à Hokkaido (nord) a décrit une secousse horizontale d'environ trente secondes l'ayant empêché de rester debout, au moment du séisme. La JMA redoutait un peu plus tôt lundi un tsunami pouvant atteindre trois mètres.

Souvenirs de 2011

La région est toujours traumatisée par le terrible séisme de magnitude 9,0 de 2011, qui avait déclenché un tsunami, à l'origine de quelque 18'500 morts ou disparus. La catastrophe a aussi entraîné la fusion de trois des réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima, pire désastre de ce type depuis Tchernobyl.

Le Japon se situe à la jonction de quatre plaques tectoniques, sur ladite «Ceinture de feu» du Pacifique. Le pays présente l'une des plus fortes activités sismiques au monde. L'archipel de 125 millions d'habitants enregistre environ 1500 tremblements de terre par an. La plupart sont faibles, même si les dégâts peuvent varier en fonction de leur localisation et de leur profondeur.

Les tremblements de terre sont extrêmement difficiles à prévoir, mais en janvier, un groupe d'experts gouvernementaux a légèrement augmenté la probabilité d'une secousse majeure dans la fosse de Nankai au large du Japon au cours des trente prochaines années, la portant à 75-82%. Le gouvernement a ensuite publié une nouvelle estimation en mars, indiquant qu'un tel «méga-séisme» et le tsunami qui s'ensuivrait pourraient causer jusqu'à 298'000 morts et des dommages pouvant atteindre 2000 milliards de dollars.

