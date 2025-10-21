A 64 ans, Sanae Takaichi devient la première femme à diriger le Japon, en attente d’officialisation par l’empereur.
La nationaliste Sanae Takaichi a été nommée mardi Première ministre du Japon par la chambre basse du Parlement, devenant la première femme à occuper ce poste, grâce à une coalition parlementaire nouée la veille à l'issue de négociations de dernière minute.
Sanae Takaichi, 64 ans, a été élue dès le premier tour. Sa nomination deviendra officielle quand elle aura rencontré l'empereur Naruhito plus tard ce mardi.
