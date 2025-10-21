Dernière mise à jour: il y a 35 minutes

Publié: il y a 36 minutes

A 64 ans, Sanae Takaichi entre dans l’histoire en devenant la première femme à diriger le Japon. Si la nationaliste a été désignée mardi par la chambre basse, l’empereur Naruhito doit encore officialiser sa nomination.

A 64 ans, Sanae Takaichi devient la première femme à diriger le Japon, en attente d’officialisation par l’empereur. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La nationaliste Sanae Takaichi a été nommée mardi Première ministre du Japon par la chambre basse du Parlement, devenant la première femme à occuper ce poste, grâce à une coalition parlementaire nouée la veille à l'issue de négociations de dernière minute.

Sanae Takaichi, 64 ans, a été élue dès le premier tour. Sa nomination deviendra officielle quand elle aura rencontré l'empereur Naruhito plus tard ce mardi.

