La victoire de l'extrême droite nipponne
Sanae Takaichi devient la première femme Première ministre du Japon

A 64 ans, Sanae Takaichi entre dans l’histoire en devenant la première femme à diriger le Japon. Si la nationaliste a été désignée mardi par la chambre basse, l’empereur Naruhito doit encore officialiser sa nomination.
La nationaliste Sanae Takaichi a été nommée mardi Première ministre du Japon par la chambre basse du Parlement, devenant la première femme à occuper ce poste, grâce à une coalition parlementaire nouée la veille à l'issue de négociations de dernière minute.

Sanae Takaichi, 64 ans, a été élue dès le premier tour. Sa nomination deviendra officielle quand elle aura rencontré l'empereur Naruhito plus tard ce mardi.

