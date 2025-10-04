Sanae Takaichi a devancé le ministre de l'Agriculture et très médiatique Shinjiro Koizumi, 44 ans.
Sanae Takaichi a été élue samedi à la tête du Parti libéral-démocrate (PLD), formation actuellement au pouvoir. Figure nationaliste radicale, elle est désormais appelée à devenir la première femme à occuper le poste de Première ministre au Japon.
Sanae Takaichi, 64, ans, succède à Shigeru Ishiba, démissionnaire et qui avait été élu chef du gouvernement en octobre 2024 en la battant lors de l'élection pour la tête du PLD. Samedi au 2e tour de ce scrutin pour lequel ont voté uniquement des élus et membres du PLD, Sanae Takaichi a devancé le ministre de l'Agriculture et très médiatique Shinjiro Koizumi, 44 ans.
