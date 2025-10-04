Sanae Takaichi a été élue samedi cheffe du Parti Libéral-Démocrate (PLD) au pouvoir. La nationaliste radicale devrait à ce titre devenir prochainement la première femme Premier ministre du Japon.

Une nationaliste radicale bientôt à la tête du gouvernement au Japon

Sanae Takaichi a devancé le ministre de l'Agriculture et très médiatique Shinjiro Koizumi, 44 ans. Photo: KIM KYUNG-HOON / POOL

ATS Agence télégraphique suisse

Sanae Takaichi a été élue samedi à la tête du Parti libéral-démocrate (PLD), formation actuellement au pouvoir. Figure nationaliste radicale, elle est désormais appelée à devenir la première femme à occuper le poste de Première ministre au Japon.

Sanae Takaichi, 64, ans, succède à Shigeru Ishiba, démissionnaire et qui avait été élu chef du gouvernement en octobre 2024 en la battant lors de l'élection pour la tête du PLD. Samedi au 2e tour de ce scrutin pour lequel ont voté uniquement des élus et membres du PLD, Sanae Takaichi a devancé le ministre de l'Agriculture et très médiatique Shinjiro Koizumi, 44 ans.