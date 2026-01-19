DE
Vers des élections anticipées
La Première ministre japonaise va dissoudre le Parlement

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi dissoudra le Parlement vendredi. Des élections anticipées devront ainsi être organisées.
La Première ministre japonaise dissoudra le Parlement vendredi.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
Comme pressenti, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a annoncé lundi qu'elle dissoudra le Parlement vendredi. Des élections anticipées devront donc être organisées. 

Législatives anticipées le 8 février

Des élections législatives anticipées seront organisées au Japon le dimanche 8 février, a annoncé lundi la Première ministre Sanae Takaichi. Elle espère ainsi renforcer sa majorité parlementaire et conforter son mandat pour son ambitieux agenda politique. 

«Je prévois d'organiser les élections générales rapidement, avec le début de la campagne électorale le 27 janvier et le scrutin et le dépouillement des votes le 8 février», a déclaré la dirigeante conservatrice lors d'une conférence de presse.

