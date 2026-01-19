La Première ministre japonaise va dissoudre le Parlement

AFP Agence France-Presse
Comme pressenti, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a annoncé lundi qu'elle dissoudra le Parlement vendredi. Des élections anticipées devront donc être organisées.
Législatives anticipées le 8 février
Des élections législatives anticipées seront organisées au Japon le dimanche 8 février, a annoncé lundi la Première ministre Sanae Takaichi. Elle espère ainsi renforcer sa majorité parlementaire et conforter son mandat pour son ambitieux agenda politique.
«Je prévois d'organiser les élections générales rapidement, avec le début de la campagne électorale le 27 janvier et le scrutin et le dépouillement des votes le 8 février», a déclaré la dirigeante conservatrice lors d'une conférence de presse.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Présenté par
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc