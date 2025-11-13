La Première ministre japonaise Sanae Takaichi suscite la polémique en affirmant dormir seulement deux heures par nuit. Cette déclaration intervient alors que le gouvernement envisage d'étendre les heures supplémentaires.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a assuré jeudi dormir seulement deux heures par nuit. Photo: IMAGO/AFLO

AFP Agence France-Presse

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a assuré jeudi dormir seulement deux heures par nuit, provoquant une vague de critiques l'accusant d'encourager le surtravail dans un pays où l'équilibre travail-vie personnelle reste un sujet de préoccupation.

«Je dors environ deux heures, quatre heures tout au plus. J'ai l'impression que c'est mauvais pour ma peau», a déclaré la cheffe du gouvernement devant un comité législatif, où elle était interrogée sur la durée des journées de travail, notoirement longues au Japon.

Le gouvernement de Sanae Takaichi mène des discussions sur une possible extension du nombre d'heures supplémentaires, ce qui est présenté comme une stratégie pour favoriser la croissance. «Si nous pouvons créer les conditions d'une situation où les gens peuvent trouver un équilibre correspondant à leurs souhaits entre la garde des enfants, les responsabilités familiales, et tout en travaillant et en profitant de leur temps libre, ce serait l'idéal», a déclaré Sanae Takaichi, première femme à diriger le gouvernement du pays.

«Je vais travailler, travailler, travailler»

Elle a défendu la réflexion en cours, arguant que travailleurs et employeurs ont des besoins variés, certains assumant deux emplois pour subvenir à leurs besoins tandis que les entreprises imposent des limites strictes aux heures supplémentaires. La Première ministre a insisté sur le fait que tout changement garantirait la protection de la santé des travailleurs.

Après son élection à la tête du Parti libéral-démocrate début octobre, Sanae Takaichi avait annoncé vouloir «oublier pour (elle)-même le terme d'équilibre travail-vie personnelle». «Je vais travailler, travailler, travailler, travailler, et travailler encore», a-t-elle assuré. Elle avait déjà fait tiquer des observateurs la semaine dernière en programmant une réunion avec ses collaborateurs à 03H00 du matin pour préparer la session parlementaire.

L'équilibre entre temps de travail et vie personnelle reste un sujet de premier plan dans le pays, où de nombreux travailleurs sont confrontés à des niveaux de stress très élevés. Dans certains cas, le surtravail a même pu conduire à la mort. Les Japonais ont un mot pour désigner ce phénomène: «karoshi».