Un homme met le feu au comptoir d'enregistrement à l'aéroport
Panique à Milan
Un homme met le feu au comptoir d'enregistrement à l'aéroport

Une importante opération policière a eu lieu ce mercredi après-midi à l'aéroport de Milan Malpensa. Le motif? Un homme a mis le feu à un comptoir d'enregistrement.
Publié: 12:42 heures
Dernière mise à jour: 13:13 heures
C'est ici que les flammes brûlent.
C'est un spectacle inhabituel: des flammes jaillissent d'un comptoir d'enregistrement au milieu d'un terminal de l'aéroport de Milan Malpensa. Selon le forum «Aeroporti Lombardi», un homme aurait mis le feu au bâtiment.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des passagers fuyant l'incendie. «L'air est étouffant», a commenté un internaute. Selon la plateforme d'information locale R55, l'homme était sous l'emprise de l'alcool au moment des faits. Il a non seulement mis le feu à l'interrupteur, mais a également brisé des vitres et des étagères à coups de marteau. 

Développement suit

