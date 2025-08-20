1/2
C'est ici que les flammes brûlent.
Photo: Screenshot Instagram
Janine Enderli
C'est un spectacle inhabituel: des flammes jaillissent d'un comptoir d'enregistrement au milieu d'un terminal de l'aéroport de Milan Malpensa. Selon le forum «Aeroporti Lombardi», un homme aurait mis le feu au bâtiment.
A lire aussi
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des passagers fuyant l'incendie. «L'air est étouffant», a commenté un internaute. Selon la plateforme d'information locale R55, l'homme était sous l'emprise de l'alcool au moment des faits. Il a non seulement mis le feu à l'interrupteur, mais a également brisé des vitres et des étagères à coups de marteau.
Développement suit
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Présenté par
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Présenté par
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole