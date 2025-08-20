Une importante opération policière a eu lieu ce mercredi après-midi à l'aéroport de Milan Malpensa. Le motif? Un homme a mis le feu à un comptoir d'enregistrement.

Un homme met le feu au comptoir d'enregistrement à l'aéroport

1/2 C'est ici que les flammes brûlent. Photo: Screenshot Instagram

Janine Enderli

C'est un spectacle inhabituel: des flammes jaillissent d'un comptoir d'enregistrement au milieu d'un terminal de l'aéroport de Milan Malpensa. Selon le forum «Aeroporti Lombardi», un homme aurait mis le feu au bâtiment.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des passagers fuyant l'incendie. «L'air est étouffant», a commenté un internaute. Selon la plateforme d'information locale R55, l'homme était sous l'emprise de l'alcool au moment des faits. Il a non seulement mis le feu à l'interrupteur, mais a également brisé des vitres et des étagères à coups de marteau.

