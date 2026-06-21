Trois jeunes meurent après une sortie de route près de Milan

Senago, petite ville située au nord de l'Italie, est endeuillée par un tragique accident. Un véhicule, transportant neuf personnes, a fini sa course dans un canal, faisant trois victimes. Le conducteur était en état d'ivresse.

ATS Agence télégraphique suisse

Trois jeunes sont décédés et six autres ont été blessés dans un accident de voiture au nord de l'Italie. Dimanche matin, la voiture dans laquelle ils se trouvaient a fini sa course dans un canal, selon les pompiers et les services d'urgence.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu après 5h du matin à Senago, commune située au nord de Milan, «pour une voiture avec neuf jeunes à bord, sortie de la route et tombée dans un canal», ont-ils indiqué sur Telegram. «Le bilan est tragique, avec trois personnes décédées et six blessés», ont-ils ajouté.

Parmi les victimes décédées figurent deux jeunes de 17 ans ainsi qu'une jeune femme, a précisé à l'AFP l'Agence d'urgence et de secours de Lombardie. «Les 6 autres personnes impliquées sont des patients (...) âgés d'environ 17 à 19 ans, tous polycontusionnés et hospitalisés» à l'hôpital Nicaragua de Milan, a-t-elle complété.

Conducteur en état d'ivresse

Parmi eux se trouve le conducteur du véhicule, âgé de 19 ans, qui aurait été testé positif à l'alcool, selon les agences de presse italiennes Ansa et Agi. «Trois jeunes vies fauchées, six adolescents blessés. Neuf personnes se trouvaient à bord de la même voiture qui a fini sa course dans un canal ; le conducteur était ivre. C'est inacceptable», a commenté sur X le vice-Premier ministre italien Matteo Salvini, également ministre des Transports.

«Nous pouvons adopter toutes les lois possibles pour renforcer la sécurité routière (...), mais ce n'est toujours pas suffisant. La première cause de mortalité chez les jeunes continue d'être les accidents de la route, et non la maladie ou la drogue», a ajouté le ministre, secrétaire de la Ligue (extrême droite).