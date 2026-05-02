L'odeur d'urine à Livourne, en Italie, est tellement insupportable que les propriétaires de chiens sont désormais tenus de rincer les déjections de leurs animaux. Quelle est la réglementation en vigueur en Suisse?

Janine Enderli

Excréments non ramassés, urine sur les murs et odeurs nauséabondes: les déjections animales sont un problème récurrent. A Herrliberg, à Zurich, une campagne d’affichage a été lancée en 2023 en raison de ce problème. La municipalité a ensuite mis en place une campagne de sensibilisation auprès de ses habitants.

La ville italienne de Livourne est actuellement confrontée à un problème similaire. En conséquence, elle a pris des mesures drastiques et instauré une nouvelle réglementation. Les propriétaires de chiens doivent désormais se munir de bouteilles d’eau ou de vaporisateurs pour rincer l’urine de leurs animaux sur les trottoirs, les bancs et les roues des voitures et motos stationnées.

Cette mesure vise à lutter contre les plaintes relatives aux odeurs et aux problèmes d'hygiène. Le règlement interdit également aux chiens de faire leurs besoins près des portes, fenêtres et entrées des immeubles d'habitation, des bureaux et des commerces. Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 500 euros (environ 460 francs suisses).

Faut-il une loi plus stricte?

En Suisse, il n'existe actuellement aucune réglementation concernant l'urine des chiens. La situation est différente pour les crottes canines. Ne pas ramasser les déjections de son chien peut entraîner une amende jusqu'à plusieurs centaines de francs. Toutefois, si des excréments sont laissées à plusieurs reprises dans l'espace public, les amendes peuvent augmenter considérablement selon la ville.

En 2025, le conseiller municipal de Thoune, Thomas Bieri de l'Union démocratique du centre (UDC), a déposé une interpellation et exprimé à plusieurs reprises son avis selon lequel des amendes seraient justifiées en Suisse. «Pour les récidivistes, une amende serait certainement judicieuse», a-t-il déclaré à «Plateforme J».

Mais qu’en est-il des autres animaux? Certaines communes suisses ont rendu obligatoire le ramassage des crottins de cheval. Cette obligation a ensuite été intégrée au code de la route. Par exemple, la commune d’Oberwil-Lieli, en Argovie, stipule: «A l’intérieur du périmètre habité et sur les routes et chemins pavés situés en dehors de celui-ci, les crottins de cheval doivent être immédiatement ramassés par le cavalier.» Dans d’autres communes, en revanche, aucune obligation légale de ce type n’existe.

«Le ramassage du crottin est une question d'honneur»

Le code de conduite de la Fédération équestre suisse stipule au point 8: «Le ramassage des crottins de cheval est une question d’honneur pour les cavaliers et les meneurs. Dans les zones habitées, les crottins de cheval doivent être ramassés. Que le cheval fasse ses besoins pendant une promenade ou une pause, cela ne change rien; les déjections doivent être ramassées.» Le nouvel arrêté municipal concernant les chiens à Livourne est valable du 20 mai au 31 octobre, c'est-à-dire pendant la période la plus critique de l'année sur le plan climatique, avec une hausse des températures et une baisse des précipitations.



