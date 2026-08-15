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Une semaine de fermeture
L'aéroport de Catane reprend ses vols après l'éruption de l'Etna

L'aéroport de Catane en Sicile a repris ses vols samedi à 14h après une semaine de fermeture due à l'éruption de l'Etna, qui a projeté des cendres dans le ciel.
Publié: 15:21 heures
Des voyageurs à l'aéroport de Fontanarossa à Catane, en Italie, le 13 août 2026.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'aéroport italien de Catane, en Sicile, a rouvert samedi après avoir suspendu ses vols pendant une semaine en raison d'une éruption de l'Etna, volcan voisin qui a projeté des cendres dans le ciel.

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Les vols ont repris à 14H (12H GMT), après «l'abaissement du niveau d'alerte lié à l'activité volcanique du rouge à l'orange», a indiqué l'aéroport sur son site internet. La suspension des vols a perturbé les projets de milliers de vacanciers et suscité des interrogations sur l'avenir de l'aéroport.

Un volcan de 3300 mètres

L'aéroport avait entamé le 8 août une série de fermetures, qui ont été prolongées jour après jour. L'éruption a également attiré de nombreux visiteurs sur l'Etna, où d'impressionnantes coulées de lave pouvaient être observées de près.

Culminant à plus de 3300 mètres, l'Etna est le plus haut volcan actif d'Europe et a connu de fréquentes éruptions au cours des 500'000 dernières années. En 2024, environ 12 millions de passagers ont transité par l'aéroport international de Catane, qui dessert la partie orientale de la Sicile, l'une des destinations touristiques les plus prisées d'Italie.


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