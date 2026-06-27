Le mari d'Eugenia Roccella, ministre italienne de la Famille, a disparu samedi dans le lac de Vico, près de Rome. Tombé ou plongé volontairement, il n'a pas reparu malgré les recherches en cours.

Le mari d'une ministre italienne porté disparu dans un lac

Le mari d'une ministre italienne porté disparu dans un lac

Les recherches sont en cours

AFP Agence France-Presse

Le mari d'Eugenia Roccella, ministre italienne de la Famille, est porté disparu dans le lac de Vico, un plan d'eau situé à environ 80 km au nord-ouest de Rome, ont indiqué samedi soir les médias italiens. Luigi Cavallari se trouvait à bord d'une embarcation en compagnie de son épouse quand il s'est retrouvé à l'eau sans réapparaître.

Il n'était pas clair dans l'immédiat s'il est tombé par mégarde ou s'il s'était jeté volontairement pour sa rafraîchir par une chaude journée. Des policiers sont immédiatement intervenus sur place ainsi que des plongeurs du corps des pompiers.