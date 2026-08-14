Incendies dans le Piémont en Italie: des odeurs jusqu'en Suisse
Les feux de forêt qui sévissent depuis plusieurs jours dans le Val d'Ossola en Italie, non loin de la frontière italo-suisse, ne sont toujours pas maîtrisés. Les odeurs de fumée sont perceptibles jusqu'en Suisse, notamment dans le Haut-Valais.
Ces derniers jours, le Walliser Bote et les médias tessinois ont souligné l'impact des incendies actuels dans plusieurs régions du pays. Dans le Haut-Valais, l'odeur serait perceptible jusque dans la Vallée de Viège, alors que «tout le Tessin» serait concerné, selon le Corriere del Ticino notamment.
Les deux incendies qui font rage dans la province de Verbano-Cusio-Ossola, à Piedimulera et à Calasca Castiglione, ne sont pour l'instant pas maîtrisés, écrit l'agence de presse italienne ansa jeudi. La priorité est la protection des habitations, surveillées par des équipes au sol prêtes à intervenir au cas où les flammes se rapprocheraient de chalets ou de zones habitées.
Les incendies se rapprochent l'un de l'autre
La lutte contre les incendies se poursuit également depuis les airs. Deux Canadair et deux hélicoptères sont entrés en action. Selon une première estimation, au moins une centaine d'hectares de forêt ont été ravagés par les flammes à Calasca-Castiglione.
Les estimations sont plus difficiles à établir pour l'incendie de Piedimulera, qui continue de s'étendre vers l'ouest. Même s'il progresse dans la direction du premier feu cité, il reste pour l'heure éloigné, toujours selon l'agence de presse italienne.
Source: ATS
Le méga hélicoptère prêté par l'Australie utilisé pour la première fois dans les Landes
Un hélicoptère bombardier d'eau prêté par l'Australie, capable de transporter près de deux fois plus d'eau qu'un Canadair, a été utilisé pour la première fois vendredi dans les Landes, pour lutter contre l'incendie qui a déjà parcouru 1100 hectares.
Ce Chinook CH-47D à deux rotors, déclinaison de l'appareil de transport lourd massivement utilisé par l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam, a effectué son premier largage au-dessus d'importants panaches de fumée, ont constaté des journalistes de l'AFP à Luglon.
Source: AFP
Allemagne: incendie de 300 hectares dans l'ouest, 1800 personnes évacuées
Environ 1800 personnes ont dû évacuer leur domicile durant la nuit de jeudi à vendredi dans l'ouest de l'Allemagne à cause d'un incendie ayant parcouru environ 300 hectares et qui n'est plus qu'à une centaine de mètres des habitations, a indiqué vendredi une porte-parole de la localité concernée à l'AFP.
Alors que jeudi soir, 25 hectares étaient touchés, le feu a continué de se propager et a désormais parcouru 300 hectares.
Selon les médias allemands, il ne se trouverait plus qu'à environ 200 mètres d'un quartier d'une ville de 9000 habitants, Hürtgenwald, située tout près de la frontière avec la Belgique. D'après la porte-parole de l'arrondissement concerné, celui de Düren, environ 300 personnes sont mobilisées pour combattre les flammes.
Source: AFP
L'incendie a progressé à 1100 hectares dans les Landes, mais pas de dégâts majeurs
Le nouvel incendie qui s'est déclaré jeudi dans la forêt des Landes, asséchée par les canicules à répétition, a déjà parcouru vendredi matin 1100 hectares et provoqué plus de 500 évacuations, mais pas de dégâts matériels majeurs.
«Le feu est freiné», grâce à la baisse des températures nocturnes et à un air plus humide, a déclaré à la presse le colonel Arnaud Fabre, chef du Sdis 40, qui redoute néanmoins de nouvelles sautes de feu avec le retour de la chaleur dans la journée, avec 36°C attendus.
Les «quinze prochaines heures seront déterminantes», estime Gilles Clavreul, préfet des Landes, où un feu a brûlé 3700 hectares fin juillet à Biscarrosse.
Dans le même immense massif des Landes de Gascogne, majoritairement peuplé de pins maritimes desséchés par les vagues de chaleur favorisées par le changement climatique, un mégafeu avait parcouru au même moment plus de 40'000 hectares plus au nord, en Gironde.
Source: AFP
Nouvel incendie dans les Landes, 600 hectares parcourus, 500 évacuations
Le feu fait à nouveau des ravages dans le Sud-Ouest, où un nouvel incendie, attisé par des vents changeants, a déjà parcouru 600 hectares jeudi dans la forêt des Landes, asséchée par les canicules à répétition, et provoqué 500 évacuations.
Vers minuit, les flammes étaient à quelques centaines de mètres de Luglon, petit bourg au coeur de l'immense massif des Landes de Gascogne, à une soixantaine de km au sud-est de Biscarrosse, théâtre d'un incendie qui a ravagé 3700 hectares fin juillet, et à une centaine de km au sud du mégafeu qui a parcouru plus de 40'000 hectares au même moment dans la Gironde voisine.
«C'est difficile de vous parler, c'est tout notre village qui peut partir en flammes», dit une jeune habitante de cette commune de 350 habitants, sans vouloir donner son nom. «On a l'habitude des feux, mais ils sont maîtrisés rapidement. Là, il y avait les Canadair en action, mais le vent s'est levé trop vite», ajoute-t-elle, les yeux rougis avant de rester silencieuse.
«L'évolution du feu est encore assez incertaine, puisque ça tournoie beaucoup, le vent change tout le temps», a déclaré lors d'un point-presse, vers 23h30, le préfet des Landes Gilles Clavreul. Le feu, dont l'origine n'est pas encore connue, «a progressé très vite» dans l'après-midi, «il génère sa propre énergie et crée son propre climat», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Evacuations dans une localité touristique menacée par un violent feu de forêt en Croatie
Des dizaines de pompiers croates luttent dans la nuit de jeudi à vendredi contre un violent feu de forêt menaçant des logements dans une localité du littoral, qui a conduit à l'évacuation d'habitants et de touristes, rapportent les médias et les pompiers. Le feu, attisé par des rafales de vent, a d'abord ravagé une forêt de pinèdes et la végétation et s'est rapidement propagé vers des maisons de Lokva Rogoznica, localité touristique du centre du littoral.
Un gymnase a été ouvert dans la ville d'Omis, à quelques kilomètres de là, pour accueillir les déplacés, a rapporté la télévision nationale (HRT). Les médias ont diffusé des images et des photos d'un immense feu arrivé tout près de maisons. Selon la HRT, «les dégâts sont déjà considérables».
Le commandant en chef des pompiers croates, Slavko Tucakovic, a déclaré à la chaîne que «la situation (était) extrêmement préoccupante». «Ce sera une nuit difficile, avec beaucoup de combats contre les flammes». Outre les quelque 150 pompiers mobilisés dans la soirée, le commandant a ordonné l'envoi sur place d'équipes d'autres régions du pays, selon un message publié sur la page Facebook des pompiers croates.
Quatre Canadairs sont prêts à décoller, mais ne pouvant intervenir durant la nuit, ils doivent attendre la levée du jour. La route qui traverse Lokva Rogoznica et qui longe la côte, également prise par les feux à certains endroits, a été fermée à la circulation. Une colonne de voitures s'est formée dans la direction d'Omis.
Source: AFP
Incendie près de Thessalonique, des touristes évacués en masse
Un nouvel incendie de forêt a éclaté jeudi après-midi dans le nord de la Grèce, dans la région touristique de Chalcidique, nécessitant l'évacuation de centaines de touristes et la mobilisation d'importants moyens aériens qui ont permis finalement de reprendre le contrôle de la situation dans la soirée.
Plus de deux cents pompiers et 57 véhicules, appuyés par neuf avions et sept hélicoptères, ont été mobilisés tout au long de la journée, ont indiqué les pompiers sur X. Le feu, qui a commencé jeudi après-midi, se situe dans une zone boisée à environ 90 km au sud-est de Thessalonique, deuxième ville de Grèce.
En moment «hors de contrôle», selon les médias nationaux, l'incendie était finalement jeudi soir «en partie en régression, avec quelques foyers résiduels», selon le directeur de la Protection civile de la région de Macédoine-Centrale, Charalampos Stergiadis interrogé sur ERT.
Un correspondant photo de l'AFP a constaté dans la soirée qu'il était éteint. «La situation (...) s'améliore actuellement», a indiqué dans la soirée au cours d'un point de presse un responsable des pompiers, Vasilios Vathrakoyannis. Malgré cette amélioration, les pompiers restaient mobilisés sur la zone pour prévenir d'éventuelles reprises de feu.
Source: AFP
Feu de forêt au sud de Rennes, une centaine de personnes évacuées
Un feu de forêt au sud de Rennes a parcouru plus de 200 hectares, provoquant l'évacuation d'une centaine de personnes, a annoncé mercredi la préfecture d'Ille-et-Vilaine. L'incendie s'est déclaré sur la commune de Saint-Just, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Rennes. Mercredi soir, l'incendie continuait sa progression.
Environ 200 sapeurs-pompiers et plus de 70 engins étaient engagés mercredi soir, a indiqué la préfecture d'Ille-et-Vilaine sur son compte X. Aucune habitation n'est touchée, a-t-on indiqué de même source.
Les personnes évacuées «sont prises en charge par les communes de Saint-Just et Pipriac. La protection civile est également engagée pour accompagner l'accueil des personnes évacuées».
Des agriculteurs ont également proposé leur aide en mettant à disposition des tonnes à eau (des réservoirs) et du matériel agricole pour contribuer aux opérations, a indiqué la préfecture qui demande d'éviter le secteur.
Source: AFP
Grèce: plus de 280 arrestations pour incendies criminels depuis début 2026
Plus de 280 personnes ont été arrêtées depuis le début de l'année en Grèce en lien avec des incendies criminels, a indiqué mercredi un porte-parole des pompiers, Yannis Artopios.
Au total, "281 arrestations ont été effectuées, dont 252 (89,68%) pour incendie déclenché par négligence et 29 (10,32%) pour départ de feu volontaire", a déclaré M. Artopios, sur la chaîne de télévision publique ERT.
Mercredi matin, un homme de 59 ans a été arrêté à Thessalonique, dans le nord de la Grèce, pour son implication dans plus de cinq incendies en deux semaines. Il doit être présenté au procureur dans la journée, selon ERT.
Un autre homme, âgé de 33 ans, a été interpellé mardi, dans la région d'Athènes, en Attique, pour avoir allumé un barbecue portable dans une zone boisée. Il a écopé d'une amende de 3000 euros, selon les médias locaux.
Source: AFP
Un incendie parti d'un champ brûle une maison et fait trois morts vers Poitiers
Trois corps ont été retrouvés dans les décombres d'une maison d'un village des Deux-Sèvres ravagé par un incendie qui s'est déclenché dans un champ voisin, a-t-on appris mercredi auprès de la gendarmerie et d'une source proche de l'enquête.
Deux premiers corps ont été retrouvés mardi soir, a-t-on appris auprès de la gendarmerie, qui est intervenue sur place après avoir été prévenue vers 16h10 de plusieurs de départs de feu dans un champ voisin à Lhoumois, commune de 150 habitants à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Poitiers. Un troisième a été retrouvé mercredi matin, a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête.
Source: AFP
Les pompiers luttent contre un important incendie en Andalousie
Les pompiers espagnols continuaient lundi à lutter contre un important incendie qui se propage rapidement dans le sud-ouest de l'Espagne, et a forcé l'évacuation d'environ 800 personnes à cause des vents changeants et du terrain accidenté, ont indiqué les autorités régionales.
Plus de 600 pompiers et 26 moyens aériens sont mobilisés pour tenter d'éteindre ce feu de forêt qui s'est déclenché la semaine dernière dans la province de Huelva en Andalousie, a précisé le conseiller régional chargé des situations d'urgence, Antonio Sanz.
«Nous faisons face à un feu extrêmement difficile, complexe et dangereux, avec des conditions météorologiques qui ne nous offrent aucun répit. C'est une course de fond semée d'obstacles», a-t-il déclaré. «Il faut être réaliste: rien ne laisse présager que l'incendie sera maîtrisé de sitôt. Il nous reste encore des heures, voire probablement des jours, de travail intense devant nous», a alerté Antonio Sanz.
Les pompiers ont travaillé toute la nuit de dimanche à lundi, allumant des contre-feux et aménageant des pare-feux, mais le terrain accidenté et les conditions météorologiques ont ralenti leurs progrès. Plus de 20'000 hectares de terrain sont encerclés par les flammes.
Lundi, les 300 habitants du petit village d'El Madrono ont été évacués, portant à 800 le nombre total de personnes ayant dû quitter leur domicile à cause de cet incendie.
Source: AFP