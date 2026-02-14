DE
«Démonstration de vengeance»
Une vidéo de policiers israéliens suscite l'indignation

Une vidéo montrant des policiers israéliens maltraitant des prisonniers palestiniens suscite l'indignation. L'ONG Club des prisonniers palestiniens dénonce une «démonstration de vengeance» menée par le ministre Itamar Ben Gvir en Cisjordanie.
La police israélienne arrête un habitant palestinien du quartier de Silwan, à Jérusalem-Est, le 10 février 2006. (Image d'illustration)
Une ONG palestinienne a dénoncé samedi une «démonstration de vengeance» après la diffusion d'une vidéo de policiers israéliens malmenant des détenus dans une prison militaire, sous la conduite du ministre d'extrême droite Itamar Ben Gvir qui réclame «la peine de mort pour les terroristes».

Selon une vidéo diffusée par le site d'information israélien d'extrême droite Aroutz 7, le ministre de la Sécurité nationale israélien a dirigé une démonstration de force de l'unité antiémeute de la prison d'Ofer, en Cisjordanie occupée. Sur les images, tournées vendredi selon la chaîne, une vingtaine d'hommes sont déployés dans un hall menant à des cellules, brandissent leurs armes et font exploser des grenades assourdissantes.

Les images montrent ensuite les policiers extraire de leurs cellules cinq détenus, mains attachées derrière le dos, et les plaquer au sol, face contre terre. Cette opération est intervenue alors qu'une proposition de loi visant à instaurer la peine de mort pour les détenus palestiniens condamnés en Israël pour «terrorisme», déposée par une élue d'extrême droite, est en attente d'un vote définitif au Parlement israélien.

«Cela s'inscrit dans le cadre de démonstrations continues de vengeance contre les détenus palestiniens», a déclaré samedi à l'AFP Abdallah al-Zaghari, président du Club des prisonniers palestiniens, ONG de défense des droits des détenus palestiniens emprisonnés par Israël.

«Une prison pour les terroristes»

«Tout ce que fait Ben Gvir et le gouvernement d'extrême droite n'affecte pas uniquement le peuple palestinien et les prisonniers dans les camps de détention: cela touche aussi l'ordre juridique et les droits internationaux», a ajouté Abdallah al-Zaghari. Itamar Ben Gvir, habitué des provocations, est l'un des membres les plus radicaux de la coalition gouvernementale du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Dans la vidéo d'Aroutz 7, il déclare que «c'est tout simplement une fierté d'arriver dans une prison de ce type, une prison pour les terroristes, les plus vils des vils, les voir ainsi et comprendre que l'Etat d'Israël a opéré un changement (...) Un virage à 180 degrés qui a transformé un hôtel cinq étoiles en une véritable prison». «Je voudrais encore une chose: les exécuter, la peine de mort pour les terroristes», ajoute-t-il.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a réagi samedi à ces propos en dénonçant «un nouveau crime de guerre et un défi flagrant lancé au droit humanitaire international concernant les prisonniers». Des ONG, israéliennes et internationales, ont alerté sur les «mauvais traitements» et la «torture» infligés dans les prisons israéliennes depuis l'attaque du Hamas le 7-Octobre.


