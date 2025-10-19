Israël mène des attaques aériennes dans la bande de Gaza

Selon les médias israéliens, l'armée de l'air israélienne a attaqué des cibles dans le sud de la bande de Gaza. Selon leurs informations, ces attaques dans la région de Rafah sont une riposte à une violation du cessez-le-feu par les Palestiniens. Les troupes israéliennes présentes dans la zone affirment avoir été attaquées au missile antichar.
Selon elles, plusieurs combattants du Hamas ont émergé d'un tunnel à Rafah et ont ouvert le feu sur des soldats israéliens. L'incident n'a fait aucun blessé.
Le cessez-le-feu est-il en train de s'effondrer?
Un porte-parole de l'armée a déclaré que l'affaire faisait actuellement l'objet d'une enquête.
Depuis le 10 octobre, un cessez-le-feu est officiellement en vigueur dans la bande de Gaza entre Israël et l'organisation le Hamas. Aujourd'hui, ce cessez-le-feu menace de s'effondrer. Plusieurs incidents violents ont déjà eu lieu.
Les Etats-Unis ont aussi mis en garde contre une attaque planifiée du Hamas contre des civils palestiniens. L'organisation terroriste a rejeté ces accusations.