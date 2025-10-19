Dernière mise à jour: il y a 52 minutes

Publié: il y a 54 minutes

Le cessez-le-feu au Proche-Orient semble s'effriter. Dimanche, l'armée israélienne a mené trois raids aériens sur le sud de la bande de Gaza. Un peu plus tôt, des combattants du Hamas auraient tiré un missile antichar en direction des troupes israéliennes.

Israël mène des attaques aériennes dans la bande de Gaza

1/2 Après une violation de la trêve dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a réagi par des frappes aériennes. Photo: Screenshot X

Janine Enderli

Selon les médias israéliens, l'armée de l'air israélienne a attaqué des cibles dans le sud de la bande de Gaza. Selon leurs informations, ces attaques dans la région de Rafah sont une riposte à une violation du cessez-le-feu par les Palestiniens. Les troupes israéliennes présentes dans la zone affirment avoir été attaquées au missile antichar.

Selon elles, plusieurs combattants du Hamas ont émergé d'un tunnel à Rafah et ont ouvert le feu sur des soldats israéliens. L'incident n'a fait aucun blessé.

Le cessez-le-feu est-il en train de s'effondrer?

Un porte-parole de l'armée a déclaré que l'affaire faisait actuellement l'objet d'une enquête.

Depuis le 10 octobre, un cessez-le-feu est officiellement en vigueur dans la bande de Gaza entre Israël et l'organisation le Hamas. Aujourd'hui, ce cessez-le-feu menace de s'effondrer. Plusieurs incidents violents ont déjà eu lieu.

Les Etats-Unis ont aussi mis en garde contre une attaque planifiée du Hamas contre des civils palestiniens. L'organisation terroriste a rejeté ces accusations.