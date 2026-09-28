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Au festival de musique Nova
Israël annonce avoir tué le ravisseur d'un couple du 7-octobre

L'armée israélienne dit avoir tué samedi Saher Nidal Latfi Sakr, responsable de l'enlèvement de Noa Argamani et Avinatan Or. Le couple avait été enlevé lors du massacre du 7-octobre.
Publié: il y a 53 minutes
L'armée israélienne et le Shin Beth ont annoncé avoir tué à Gaza un homme filmé en train d'enlever un couple d'otages à moto.
Photo: AP Photo/Yuki Iwamura
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AFP Agence France-Presse

L'armée israélienne et le Shin Beth, service de sécurité intérieure, ont annoncé avoir tué dans la bande de Gaza un homme qui avait été filmé en train d'enlever un couple d'otages à moto le 7 octobre 2023.

Samedi, «l'armée israélienne et le service de sécurité intérieure (...) ont mené une opération dans la zone de Nuseirat (centre NDLR) et éliminé le terroriste Saher Nidal Latfi Sakr», indique le communiqué conjoint publié dimanche. «Sakr a infiltré le territoire israélien lors du massacre du 7 octobre et a conduit la moto utilisée pour enlever Noa Argamani et Avinatan Or depuis le festival de musique Nova jusqu'à la bande de Gaza», est-il ajouté.

Les images ont fait le tour du monde

Les images de l'enlèvement des deux otages au festival Nova, près de la frontière avec Gaza, diffusées en direct le 7 octobre 2023 sont devenues emblématiques.

Sur ces images, tandis que Noa Argamani est emmenée de force sur une moto, criant et les mains tendues vers son compagnon, on le voit debout les mains attachées dans le dos entouré de plusieurs hommes.

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Noa Argamani, une étudiante, a été libérée lors d'une opération militaire israélienne en juin 2024. Avinatan Or a dû attendre octobre 2025 pour être libéré avec 19 autres otages vivants, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza entré en vigueur le 10 octobre, sous la pression des Etats-Unis.

L'attaque sans précédent du groupe armé palestinien Hamas contre Israël a fait 1221 morts, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP. L'offensive lancée en représailles par Israël dans la bande de Gaza a fait plus de 73'000 morts, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

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