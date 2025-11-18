Le Hamas dénonce une «attaque barbare» d'Israël sur un camp de réfugiés au Liban, faisant au moins 13 morts. Le mouvement palestinien rejette les allégations israéliennes d'y entraîner des combattants, affirmant que la cible était un terrain de sport.

Le Hamas dénonce une «attaque barbare» d'Israël sur des réfugiés

Des sauveteurs tentent de retrouver des victimes après un raid de l'armée israélienne sur le camp palestinien d'Aïn al-Hilweh, le 1er octobre 2024. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a qualifié d'«attaque barbare» la frappe israélienne ayant fait au moins 13 morts mardi soir dans le camp de réfugiés palestiniens d'Aïn al-Héloué, dans le sud du Liban, accusant l'armée israélienne de mentir en affirmant qu'il y entraîne des combattants.

«Les allégations (...) de l'armée (israélienne) selon lesquelles le lieu ciblé serait un 'complexe d'entraînement appartenant au mouvement' ne sont que pure calomnie et mensonges, (et) visent (à) justifier son agression criminelle et à inciter à la haine contre les camps et notre peuple palestinien», écrit le Hamas dans un communiqué, affirmant qu'il n'a «aucune installation militaire dans les camps palestiniens au Liban».

L'armée israélienne a diffusé ce qu'elle a présenté comme une vidéo de sa frappe montrant une attaque sur un bâtiment, mais le Hamas affirme que «ce qui a été pris pour cible est un terrain de sport ouvert fréquenté par les jeunes du camp (...) et que ceux qui ont été visés étaient un groupe de jeunes présents sur le terrain au moment de l'attaque».