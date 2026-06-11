En 2025, plus de 22'600 civils ont été tués ou blessés par des armes explosives dans 65 pays, selon un rapport. Plus de la moitié des décès sont attribués à l'armée israélienne, active principalement à Gaza.

Israël a causé la moitié des morts par armes explosives en 2025

Israël a causé la moitié des morts par armes explosives en 2025

AFP Agence France-Presse

Plus de la moitié des décès causés par des armes explosives dans le monde en 2025 sont attribués à l'armée israélienne, qui mène notamment des opérations à Gaza en représailles à l'attaque du 7 octobre 2023, selon le rapport annuel de l'Observatoire des armes explosives reçu jeudi par l'AFP.

Au total, au moins 22'600 civils ont été tués ou blessés par des armes explosives dans 65 pays en 2025, selon le recensement de cet Observatoire, regroupement de plusieurs dizaines d'ONG dans le monde qui documente les dommages causés sur les villes et les zones peuplées par des bombardements, attaques de drones, mines antipersonnel ou encore bombes à sous-munitions.

L'Observatoire souligne que «56% du total des décès recensés dans le monde (sont) attribués aux forces armées israéliennes», qui mènent notamment des opérations militaires dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas du 7 octobre 2023 sur leur sol. Malgré un cessez-le-feu signé le 10 octobre 2025, le territoire palestinien reste le théâtre de violences, avec des frappes israéliennes quasi quotidiennes.

Explosion de l'utilisation de drones

Les autres pays où les civils ont payé un lourd tribut sont notamment l'Ukraine, la Birmanie, la Syrie et le Soudan, les forces armées étatiques étant «responsables de 85% de tous les incidents causant des dommages civils».

Le recours aux drones a bondi de 358% en Ukraine dans les attaques contre les écoles, tandis que les frappes de drones sur les camps de déplacés à Gaza et en Cisjordanie ont été multipliées par cinq, passant de 64 incidents en 2024 à 303 en 2025, souligne aussi le rapport. Ces chiffres, qui ne comptabilisent que les dommages vérifiés comme étant directement liés aux armes explosives, sont probablement sous-estimés.